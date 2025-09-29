报价部分
货币 / ET-PI
ET-PI: Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un

11.41 USD 0.03 (0.26%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ET-PI汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点11.39和高点11.49进行交易。

关注Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ET-PI股票今天的价格是多少？

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un股票今天的定价为11.41。它在-0.26%范围内交易，昨天的收盘价为11.44，交易量达到67。ET-PI的实时价格图表显示了这些更新。

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un股票是否支付股息？

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un目前的价值为11.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.70%和USD。实时查看图表以跟踪ET-PI走势。

如何购买ET-PI股票？

您可以以11.41的当前价格购买Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un股票。订单通常设置在11.41或11.71附近，而67和-0.61%显示市场活动。立即关注ET-PI的实时图表更新。

如何投资ET-PI股票？

投资Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un需要考虑年度范围11.24 - 11.61和当前价格11.41。许多人在以11.41或11.71下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看ET-PI价格图表，了解每日变化。

Energy Transfer LP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Energy Transfer LP的最高价格是11.61。在11.24 - 11.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un的绩效。

Energy Transfer LP股票的最低价格是多少？

Energy Transfer LP（ET-PI）的最低价格为11.24。将其与当前的11.41和11.24 - 11.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ET-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ET-PI股票是什么时候拆分的？

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.44和-0.70%中可见。

日范围
11.39 11.49
年范围
11.24 11.61
前一天收盘价
11.44
开盘价
11.48
卖价
11.41
买价
11.71
最低价
11.39
最高价
11.49
交易量
67
日变化
-0.26%
月变化
-0.09%
6个月变化
-0.70%
年变化
-0.70%
