ET-PI: Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un

11.41 USD 0.03 (0.26%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ET-PI hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.39 bis zu einem Hoch von 11.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ET-PI heute?

Die Aktie von Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un (ET-PI) notiert heute bei 11.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.44 und das Handelsvolumen erreichte 67. Das Live-Chart von ET-PI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ET-PI Dividenden?

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un wird derzeit mit 11.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ET-PI zu verfolgen.

Wie kaufe ich ET-PI-Aktien?

Sie können Aktien von Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un (ET-PI) zum aktuellen Kurs von 11.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.41 oder 11.71 platziert, während 67 und -0.61% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ET-PI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ET-PI-Aktien?

Bei einer Investition in Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un müssen die jährliche Spanne 11.24 - 11.61 und der aktuelle Kurs 11.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.09% und -0.70%, bevor sie Orders zu 11.41 oder 11.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ET-PI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Energy Transfer LP?

Der höchste Kurs von Energy Transfer LP (ET-PI) im vergangenen Jahr lag bei 11.61. Innerhalb von 11.24 - 11.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Energy Transfer LP?

Der niedrigste Kurs von Energy Transfer LP (ET-PI) im Laufe des Jahres betrug 11.24. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.41 und der Spanne 11.24 - 11.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ET-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ET-PI statt?

Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.44 und -0.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
11.39 11.49
Jahresspanne
11.24 11.61
Vorheriger Schlusskurs
11.44
Eröffnung
11.48
Bid
11.41
Ask
11.71
Tief
11.39
Hoch
11.49
Volumen
67
Tagesänderung
-0.26%
Monatsänderung
-0.09%
6-Monatsänderung
-0.70%
Jahresänderung
-0.70%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4