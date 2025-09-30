- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ET-PI: Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un
Der Wechselkurs von ET-PI hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.39 bis zu einem Hoch von 11.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ET-PI heute?
Die Aktie von Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un (ET-PI) notiert heute bei 11.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.44 und das Handelsvolumen erreichte 67. Das Live-Chart von ET-PI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ET-PI Dividenden?
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un wird derzeit mit 11.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ET-PI zu verfolgen.
Wie kaufe ich ET-PI-Aktien?
Sie können Aktien von Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un (ET-PI) zum aktuellen Kurs von 11.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.41 oder 11.71 platziert, während 67 und -0.61% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ET-PI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ET-PI-Aktien?
Bei einer Investition in Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un müssen die jährliche Spanne 11.24 - 11.61 und der aktuelle Kurs 11.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.09% und -0.70%, bevor sie Orders zu 11.41 oder 11.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ET-PI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Energy Transfer LP?
Der höchste Kurs von Energy Transfer LP (ET-PI) im vergangenen Jahr lag bei 11.61. Innerhalb von 11.24 - 11.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Energy Transfer LP?
Der niedrigste Kurs von Energy Transfer LP (ET-PI) im Laufe des Jahres betrug 11.24. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.41 und der Spanne 11.24 - 11.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ET-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ET-PI statt?
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.44 und -0.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.44
- Eröffnung
- 11.48
- Bid
- 11.41
- Ask
- 11.71
- Tief
- 11.39
- Hoch
- 11.49
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- -0.09%
- 6-Monatsänderung
- -0.70%
- Jahresänderung
- -0.70%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4