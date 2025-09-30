- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ET-PI: Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un
Le taux de change de ET-PI a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.39 et à un maximum de 11.49.
Suivez la dynamique Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ET-PI aujourd'hui ?
L'action Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un est cotée à 11.41 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.26%, a clôturé hier à 11.44 et son volume d'échange a atteint 67. Le graphique en temps réel du cours de ET-PI présente ces mises à jour.
L'action Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un verse-t-elle des dividendes ?
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un est actuellement valorisé à 11.41. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ET-PI.
Comment acheter des actions ET-PI ?
Vous pouvez acheter des actions Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un au cours actuel de 11.41. Les ordres sont généralement placés à proximité de 11.41 ou de 11.71, le 67 et le -0.61% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ET-PI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ET-PI ?
Investir dans Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.24 - 11.61 et le prix actuel 11.41. Beaucoup comparent -0.09% et -0.70% avant de passer des ordres à 11.41 ou 11.71. Consultez le graphique du cours de ET-PI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Energy Transfer LP ?
Le cours le plus élevé de Energy Transfer LP l'année dernière était 11.61. Au cours de 11.24 - 11.61, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 11.44 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Energy Transfer LP ?
Le cours le plus bas de Energy Transfer LP (ET-PI) sur l'année a été 11.24. Sa comparaison avec 11.41 et 11.24 - 11.61 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ET-PI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ET-PI a-t-elle été divisée ?
Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Un a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 11.44 et -0.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 11.44
- Ouverture
- 11.48
- Bid
- 11.41
- Ask
- 11.71
- Plus Bas
- 11.39
- Plus Haut
- 11.49
- Volume
- 67
- Changement quotidien
- -0.26%
- Changement Mensuel
- -0.09%
- Changement à 6 Mois
- -0.70%
- Changement Annuel
- -0.70%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4