CotaçõesSeções
Moedas / EPR-PG
Voltar para Ações

EPR-PG: EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred

22.45 USD 0.11 (0.49%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EPR-PG para hoje mudou para 0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.34 e o mais alto foi 22.59.

Veja a dinâmica do par de moedas EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EPR-PG hoje?

Hoje EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) está avaliado em 22.45. O instrumento é negociado dentro de 0.49%, o fechamento de ontem foi 22.34, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EPR-PG em tempo real.

As ações de EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred pagam dividendos?

Atualmente EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred está avaliado em 22.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.25% e USD. Monitore os movimentos de EPR-PG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EPR-PG?

Você pode comprar ações de EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) pelo preço atual 22.45. Ordens geralmente são executadas perto de 22.45 ou 22.75, enquanto 19 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EPR-PG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EPR-PG?

Investir em EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred envolve considerar a faixa anual 19.33 - 22.78 e o preço atual 22.45. Muitos comparam 6.30% e 12.25% antes de enviar ordens em 22.45 ou 22.75. Estude as mudanças diárias de preço de EPR-PG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações EPR PROPERTIES?

O maior preço de EPR PROPERTIES (EPR-PG) no último ano foi 22.78. As ações oscilaram bastante dentro de 19.33 - 22.78, e a comparação com 22.34 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações EPR PROPERTIES?

O menor preço de EPR PROPERTIES (EPR-PG) no ano foi 19.33. A comparação com o preço atual 22.45 e 19.33 - 22.78 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EPR-PG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EPR-PG?

No passado EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.34 e 12.25% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.34 22.59
Faixa anual
19.33 22.78
Fechamento anterior
22.34
Open
22.46
Bid
22.45
Ask
22.75
Low
22.34
High
22.59
Volume
19
Mudança diária
0.49%
Mudança mensal
6.30%
Mudança de 6 meses
12.25%
Mudança anual
12.25%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4