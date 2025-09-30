- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EPR-PG: EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred
A taxa do EPR-PG para hoje mudou para 0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.34 e o mais alto foi 22.59.
Veja a dinâmica do par de moedas EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EPR-PG hoje?
Hoje EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) está avaliado em 22.45. O instrumento é negociado dentro de 0.49%, o fechamento de ontem foi 22.34, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EPR-PG em tempo real.
As ações de EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred pagam dividendos?
Atualmente EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred está avaliado em 22.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.25% e USD. Monitore os movimentos de EPR-PG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EPR-PG?
Você pode comprar ações de EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) pelo preço atual 22.45. Ordens geralmente são executadas perto de 22.45 ou 22.75, enquanto 19 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EPR-PG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EPR-PG?
Investir em EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred envolve considerar a faixa anual 19.33 - 22.78 e o preço atual 22.45. Muitos comparam 6.30% e 12.25% antes de enviar ordens em 22.45 ou 22.75. Estude as mudanças diárias de preço de EPR-PG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações EPR PROPERTIES?
O maior preço de EPR PROPERTIES (EPR-PG) no último ano foi 22.78. As ações oscilaram bastante dentro de 19.33 - 22.78, e a comparação com 22.34 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações EPR PROPERTIES?
O menor preço de EPR PROPERTIES (EPR-PG) no ano foi 19.33. A comparação com o preço atual 22.45 e 19.33 - 22.78 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EPR-PG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EPR-PG?
No passado EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.34 e 12.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.34
- Open
- 22.46
- Bid
- 22.45
- Ask
- 22.75
- Low
- 22.34
- High
- 22.59
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 0.49%
- Mudança mensal
- 6.30%
- Mudança de 6 meses
- 12.25%
- Mudança anual
- 12.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4