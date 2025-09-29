EPR-PG: EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred
今日EPR-PG汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点22.34和高点22.59进行交易。
关注EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
EPR-PG股票今天的价格是多少？
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred 股票今天的定价为22.45。它在0.49%范围内交易，昨天的收盘价为22.34，交易量达到19。EPR-PG的实时价格图表显示了这些更新。
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred 股票是否支付股息？
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred 目前的价值为22.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.25%和USD。实时查看图表以跟踪EPR-PG走势。
如何购买EPR-PG股票？
您可以以22.45的当前价格购买EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred 股票。订单通常设置在22.45或22.75附近，而19和-0.04%显示市场活动。立即关注EPR-PG的实时图表更新。
如何投资EPR-PG股票？
投资EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred 需要考虑年度范围19.33 - 22.78和当前价格22.45。许多人在以22.45或22.75下订单之前，会比较6.30%和。实时查看EPR-PG价格图表，了解每日变化。
EPR PROPERTIES股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EPR PROPERTIES的最高价格是22.78。在19.33 - 22.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred 的绩效。
EPR PROPERTIES股票的最低价格是多少？
EPR PROPERTIES（EPR-PG）的最低价格为19.33。将其与当前的22.45和19.33 - 22.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EPR-PG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EPR-PG股票是什么时候拆分的？
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.34和12.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.34
- 开盘价
- 22.46
- 卖价
- 22.45
- 买价
- 22.75
- 最低价
- 22.34
- 最高价
- 22.59
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- 6.30%
- 6个月变化
- 12.25%
- 年变化
- 12.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
