EPR-PG: EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred
Der Wechselkurs von EPR-PG hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.34 bis zu einem Hoch von 22.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EPR-PG heute?
Die Aktie von EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) notiert heute bei 22.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.49% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.34 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von EPR-PG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EPR-PG Dividenden?
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred wird derzeit mit 22.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EPR-PG zu verfolgen.
Wie kaufe ich EPR-PG-Aktien?
Sie können Aktien von EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) zum aktuellen Kurs von 22.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.45 oder 22.75 platziert, während 19 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EPR-PG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EPR-PG-Aktien?
Bei einer Investition in EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred müssen die jährliche Spanne 19.33 - 22.78 und der aktuelle Kurs 22.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.30% und 12.25%, bevor sie Orders zu 22.45 oder 22.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EPR-PG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EPR PROPERTIES?
Der höchste Kurs von EPR PROPERTIES (EPR-PG) im vergangenen Jahr lag bei 22.78. Innerhalb von 19.33 - 22.78 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EPR PROPERTIES?
Der niedrigste Kurs von EPR PROPERTIES (EPR-PG) im Laufe des Jahres betrug 19.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.45 und der Spanne 19.33 - 22.78 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EPR-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EPR-PG statt?
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.34 und 12.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.34
- Eröffnung
- 22.46
- Bid
- 22.45
- Ask
- 22.75
- Tief
- 22.34
- Hoch
- 22.59
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 0.49%
- Monatsänderung
- 6.30%
- 6-Monatsänderung
- 12.25%
- Jahresänderung
- 12.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4