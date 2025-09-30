KurseKategorien
Währungen / EPR-PG
Zurück zum Aktien

EPR-PG: EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred

22.45 USD 0.11 (0.49%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EPR-PG hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.34 bis zu einem Hoch von 22.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EPR-PG heute?

Die Aktie von EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) notiert heute bei 22.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.49% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.34 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von EPR-PG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EPR-PG Dividenden?

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred wird derzeit mit 22.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EPR-PG zu verfolgen.

Wie kaufe ich EPR-PG-Aktien?

Sie können Aktien von EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) zum aktuellen Kurs von 22.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.45 oder 22.75 platziert, während 19 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EPR-PG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EPR-PG-Aktien?

Bei einer Investition in EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred müssen die jährliche Spanne 19.33 - 22.78 und der aktuelle Kurs 22.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.30% und 12.25%, bevor sie Orders zu 22.45 oder 22.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EPR-PG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EPR PROPERTIES?

Der höchste Kurs von EPR PROPERTIES (EPR-PG) im vergangenen Jahr lag bei 22.78. Innerhalb von 19.33 - 22.78 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EPR PROPERTIES?

Der niedrigste Kurs von EPR PROPERTIES (EPR-PG) im Laufe des Jahres betrug 19.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.45 und der Spanne 19.33 - 22.78 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EPR-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EPR-PG statt?

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.34 und 12.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.34 22.59
Jahresspanne
19.33 22.78
Vorheriger Schlusskurs
22.34
Eröffnung
22.46
Bid
22.45
Ask
22.75
Tief
22.34
Hoch
22.59
Volumen
19
Tagesänderung
0.49%
Monatsänderung
6.30%
6-Monatsänderung
12.25%
Jahresänderung
12.25%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4