通貨 / EPR-PG
EPR-PG: EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred

22.45 USD 0.11 (0.49%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EPR-PGの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり22.34の安値と22.59の高値で取引されました。

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EPR-PG株の現在の価格は？

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred の株価は本日22.45です。0.49%内で取引され、前日の終値は22.34、取引量は19に達しました。EPR-PGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred の株は配当を出しますか？

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred の現在の価格は22.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.25%やUSDにも注目します。EPR-PGの動きはライブチャートで確認できます。

EPR-PG株を買う方法は？

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred の株は現在22.45で購入可能です。注文は通常22.45または22.75付近で行われ、19や-0.04%が市場の動きを示します。EPR-PGの最新情報はライブチャートで確認できます。

EPR-PG株に投資する方法は？

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred への投資では、年間の値幅19.33 - 22.78と現在の22.45を考慮します。注文は多くの場合22.45や22.75で行われる前に、6.30%や12.25%と比較されます。EPR-PGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

EPR PROPERTIESの株の最高値は？

EPR PROPERTIESの過去1年の最高値は22.78でした。19.33 - 22.78内で株価は大きく変動し、22.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

EPR PROPERTIESの株の最低値は？

EPR PROPERTIES(EPR-PG)の年間最安値は19.33でした。現在の22.45や19.33 - 22.78と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EPR-PGの動きはライブチャートで確認できます。

EPR-PGの株式分割はいつ行われましたか？

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.34、12.25%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.34 22.59
1年のレンジ
19.33 22.78
以前の終値
22.34
始値
22.46
買値
22.45
買値
22.75
安値
22.34
高値
22.59
出来高
19
1日の変化
0.49%
1ヶ月の変化
6.30%
6ヶ月の変化
12.25%
1年の変化
12.25%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待