EPR-PG: EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred
EPR-PGの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり22.34の安値と22.59の高値で取引されました。
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
EPR-PG株の現在の価格は？
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred の株価は本日22.45です。0.49%内で取引され、前日の終値は22.34、取引量は19に達しました。EPR-PGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred の株は配当を出しますか？
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred の現在の価格は22.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.25%やUSDにも注目します。EPR-PGの動きはライブチャートで確認できます。
EPR-PG株を買う方法は？
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred の株は現在22.45で購入可能です。注文は通常22.45または22.75付近で行われ、19や-0.04%が市場の動きを示します。EPR-PGの最新情報はライブチャートで確認できます。
EPR-PG株に投資する方法は？
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred への投資では、年間の値幅19.33 - 22.78と現在の22.45を考慮します。注文は多くの場合22.45や22.75で行われる前に、6.30%や12.25%と比較されます。EPR-PGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
EPR PROPERTIESの株の最高値は？
EPR PROPERTIESの過去1年の最高値は22.78でした。19.33 - 22.78内で株価は大きく変動し、22.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
EPR PROPERTIESの株の最低値は？
EPR PROPERTIES(EPR-PG)の年間最安値は19.33でした。現在の22.45や19.33 - 22.78と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EPR-PGの動きはライブチャートで確認できます。
EPR-PGの株式分割はいつ行われましたか？
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.34、12.25%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.34
- 始値
- 22.46
- 買値
- 22.45
- 買値
- 22.75
- 安値
- 22.34
- 高値
- 22.59
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 0.49%
- 1ヶ月の変化
- 6.30%
- 6ヶ月の変化
- 12.25%
- 1年の変化
- 12.25%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前