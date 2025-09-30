QuotazioniSezioni
EPR-PG: EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred

22.45 USD 0.11 (0.49%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EPR-PG ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.34 e ad un massimo di 22.59.

Segui le dinamiche di EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EPR-PG oggi?

Oggi le azioni EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred sono prezzate a 22.45. Viene scambiato all'interno di 0.49%, la chiusura di ieri è stata 22.34 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EPR-PG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred pagano dividendi?

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred è attualmente valutato a 22.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EPR-PG.

Come acquistare azioni EPR-PG?

Puoi acquistare azioni EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred al prezzo attuale di 22.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.45 o 22.75, mentre 19 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EPR-PG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EPR-PG?

Investire in EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred implica considerare l'intervallo annuale 19.33 - 22.78 e il prezzo attuale 22.45. Molti confrontano 6.30% e 12.25% prima di effettuare ordini su 22.45 o 22.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EPR-PG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni EPR PROPERTIES?

Il prezzo massimo di EPR PROPERTIES nell'ultimo anno è stato 22.78. All'interno di 19.33 - 22.78, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.34 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EPR PROPERTIES?

Il prezzo più basso di EPR PROPERTIES (EPR-PG) nel corso dell'anno è stato 19.33. Confrontandolo con gli attuali 22.45 e 19.33 - 22.78 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EPR-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EPR-PG?

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.34 e 12.25%.

Intervallo Giornaliero
22.34 22.59
Intervallo Annuale
19.33 22.78
Chiusura Precedente
22.34
Apertura
22.46
Bid
22.45
Ask
22.75
Minimo
22.34
Massimo
22.59
Volume
19
Variazione giornaliera
0.49%
Variazione Mensile
6.30%
Variazione Semestrale
12.25%
Variazione Annuale
12.25%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4