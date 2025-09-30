- Panoramica
EPR-PG: EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred
Il tasso di cambio EPR-PG ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.34 e ad un massimo di 22.59.
Segui le dinamiche di EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EPR-PG oggi?
Oggi le azioni EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred sono prezzate a 22.45. Viene scambiato all'interno di 0.49%, la chiusura di ieri è stata 22.34 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EPR-PG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred pagano dividendi?
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred è attualmente valutato a 22.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EPR-PG.
Come acquistare azioni EPR-PG?
Puoi acquistare azioni EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred al prezzo attuale di 22.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.45 o 22.75, mentre 19 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EPR-PG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EPR-PG?
Investire in EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred implica considerare l'intervallo annuale 19.33 - 22.78 e il prezzo attuale 22.45. Molti confrontano 6.30% e 12.25% prima di effettuare ordini su 22.45 o 22.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EPR-PG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni EPR PROPERTIES?
Il prezzo massimo di EPR PROPERTIES nell'ultimo anno è stato 22.78. All'interno di 19.33 - 22.78, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.34 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EPR PROPERTIES?
Il prezzo più basso di EPR PROPERTIES (EPR-PG) nel corso dell'anno è stato 19.33. Confrontandolo con gli attuali 22.45 e 19.33 - 22.78 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EPR-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EPR-PG?
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.34 e 12.25%.
- Chiusura Precedente
- 22.34
- Apertura
- 22.46
- Bid
- 22.45
- Ask
- 22.75
- Minimo
- 22.34
- Massimo
- 22.59
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 0.49%
- Variazione Mensile
- 6.30%
- Variazione Semestrale
- 12.25%
- Variazione Annuale
- 12.25%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4