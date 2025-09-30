- Aperçu
EPR-PG: EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred
Le taux de change de EPR-PG a changé de 0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.34 et à un maximum de 22.59.
Suivez la dynamique EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EPR-PG aujourd'hui ?
L'action EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred est cotée à 22.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.49%, a clôturé hier à 22.34 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de EPR-PG présente ces mises à jour.
L'action EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred verse-t-elle des dividendes ?
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred est actuellement valorisé à 22.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.25% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EPR-PG.
Comment acheter des actions EPR-PG ?
Vous pouvez acheter des actions EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred au cours actuel de 22.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.45 ou de 22.75, le 19 et le -0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EPR-PG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EPR-PG ?
Investir dans EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.33 - 22.78 et le prix actuel 22.45. Beaucoup comparent 6.30% et 12.25% avant de passer des ordres à 22.45 ou 22.75. Consultez le graphique du cours de EPR-PG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action EPR PROPERTIES ?
Le cours le plus élevé de EPR PROPERTIES l'année dernière était 22.78. Au cours de 19.33 - 22.78, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.34 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action EPR PROPERTIES ?
Le cours le plus bas de EPR PROPERTIES (EPR-PG) sur l'année a été 19.33. Sa comparaison avec 22.45 et 19.33 - 22.78 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EPR-PG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EPR-PG a-t-elle été divisée ?
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.34 et 12.25% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.34
- Ouverture
- 22.46
- Bid
- 22.45
- Ask
- 22.75
- Plus Bas
- 22.34
- Plus Haut
- 22.59
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- 0.49%
- Changement Mensuel
- 6.30%
- Changement à 6 Mois
- 12.25%
- Changement Annuel
- 12.25%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4