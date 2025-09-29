CotizacionesSecciones
EPR-PG: EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred

22.45 USD 0.11 (0.49%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EPR-PG de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.34, mientras que el máximo ha alcanzado 22.59.

Siga la dinámica de la pareja de divisas EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de EPR-PG hoy?

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) se evalúa hoy en 22.45. El instrumento se negocia dentro de 0.49%; el cierre de ayer ha sido 22.34 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EPR-PG en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred ?

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred se evalúa actualmente en 22.45. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.25% y USD. Monitoree los movimientos de EPR-PG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de EPR-PG?

Puede comprar acciones de EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) al precio actual de 22.45. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.45 o 22.75, mientras que 19 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EPR-PG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de EPR-PG?

Invertir en EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred implica tener en cuenta el rango anual 19.33 - 22.78 y el precio actual 22.45. Muchos comparan 6.30% y 12.25% antes de colocar órdenes en 22.45 o 22.75. Estudie los cambios diarios de precios de EPR-PG en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de EPR PROPERTIES?

El precio más alto de EPR PROPERTIES (EPR-PG) en el último año ha sido 22.78. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.33 - 22.78, una comparación con 22.34 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de EPR PROPERTIES?

El precio más bajo de EPR PROPERTIES (EPR-PG) para el año ha sido 19.33. La comparación con los actuales 22.45 y 19.33 - 22.78 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EPR-PG en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EPR-PG?

En el pasado, EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.34 y 12.25% después de las acciones corporativas.

Rango diario
22.34 22.59
Rango anual
19.33 22.78
Cierres anteriores
22.34
Open
22.46
Bid
22.45
Ask
22.75
Low
22.34
High
22.59
Volumen
19
Cambio diario
0.49%
Cambio mensual
6.30%
Cambio a 6 meses
12.25%
Cambio anual
12.25%
