EPR-PG: EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred
El tipo de cambio de EPR-PG de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.34, mientras que el máximo ha alcanzado 22.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EPR-PG hoy?
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) se evalúa hoy en 22.45. El instrumento se negocia dentro de 0.49%; el cierre de ayer ha sido 22.34 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EPR-PG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred ?
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred se evalúa actualmente en 22.45. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.25% y USD. Monitoree los movimientos de EPR-PG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EPR-PG?
Puede comprar acciones de EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) al precio actual de 22.45. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.45 o 22.75, mientras que 19 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EPR-PG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EPR-PG?
Invertir en EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred implica tener en cuenta el rango anual 19.33 - 22.78 y el precio actual 22.45. Muchos comparan 6.30% y 12.25% antes de colocar órdenes en 22.45 o 22.75. Estudie los cambios diarios de precios de EPR-PG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de EPR PROPERTIES?
El precio más alto de EPR PROPERTIES (EPR-PG) en el último año ha sido 22.78. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.33 - 22.78, una comparación con 22.34 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de EPR PROPERTIES?
El precio más bajo de EPR PROPERTIES (EPR-PG) para el año ha sido 19.33. La comparación con los actuales 22.45 y 19.33 - 22.78 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EPR-PG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EPR-PG?
En el pasado, EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.34 y 12.25% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.34
- Open
- 22.46
- Bid
- 22.45
- Ask
- 22.75
- Low
- 22.34
- High
- 22.59
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- 0.49%
- Cambio mensual
- 6.30%
- Cambio a 6 meses
- 12.25%
- Cambio anual
- 12.25%
