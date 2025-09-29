КотировкиРазделы
EPR-PG: EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred

22.45 USD 0.11 (0.49%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EPR-PG за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.34, а максимальная — 22.59.

Следите за динамикой EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EPR-PG сегодня?

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) сегодня оценивается на уровне 22.45. Инструмент торгуется в пределах 0.49%, вчерашнее закрытие составило 22.34, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EPR-PG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred ?

EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred в настоящее время оценивается в 22.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.25% и USD. Отслеживайте движения EPR-PG на графике в реальном времени.

Как купить акции EPR-PG?

Вы можете купить акции EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) по текущей цене 22.45. Ордера обычно размещаются около 22.45 или 22.75, тогда как 19 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EPR-PG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EPR-PG?

Инвестирование в EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred предполагает учет годового диапазона 19.33 - 22.78 и текущей цены 22.45. Многие сравнивают 6.30% и 12.25% перед размещением ордеров на 22.45 или 22.75. Изучайте ежедневные изменения цены EPR-PG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EPR PROPERTIES?

Самая высокая цена EPR PROPERTIES (EPR-PG) за последний год составила 22.78. Акции заметно колебались в пределах 19.33 - 22.78, сравнение с 22.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EPR PROPERTIES?

Самая низкая цена EPR PROPERTIES (EPR-PG) за год составила 19.33. Сравнение с текущими 22.45 и 19.33 - 22.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EPR-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EPR-PG?

В прошлом EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.34 и 12.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.34 22.59
Годовой диапазон
19.33 22.78
Предыдущее закрытие
22.34
Open
22.46
Bid
22.45
Ask
22.75
Low
22.34
High
22.59
Объем
19
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
6.30%
6-месячное изменение
12.25%
Годовое изменение
12.25%
