EPR-PG: EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred
Курс EPR-PG за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.34, а максимальная — 22.59.
Следите за динамикой EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EPR-PG сегодня?
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) сегодня оценивается на уровне 22.45. Инструмент торгуется в пределах 0.49%, вчерашнее закрытие составило 22.34, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EPR-PG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred ?
EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred в настоящее время оценивается в 22.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.25% и USD. Отслеживайте движения EPR-PG на графике в реальном времени.
Как купить акции EPR-PG?
Вы можете купить акции EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred (EPR-PG) по текущей цене 22.45. Ордера обычно размещаются около 22.45 или 22.75, тогда как 19 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EPR-PG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EPR-PG?
Инвестирование в EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred предполагает учет годового диапазона 19.33 - 22.78 и текущей цены 22.45. Многие сравнивают 6.30% и 12.25% перед размещением ордеров на 22.45 или 22.75. Изучайте ежедневные изменения цены EPR-PG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EPR PROPERTIES?
Самая высокая цена EPR PROPERTIES (EPR-PG) за последний год составила 22.78. Акции заметно колебались в пределах 19.33 - 22.78, сравнение с 22.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EPR PROPERTIES?
Самая низкая цена EPR PROPERTIES (EPR-PG) за год составила 19.33. Сравнение с текущими 22.45 и 19.33 - 22.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EPR-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EPR-PG?
В прошлом EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.34 и 12.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.34
- Open
- 22.46
- Bid
- 22.45
- Ask
- 22.75
- Low
- 22.34
- High
- 22.59
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 6.30%
- 6-месячное изменение
- 12.25%
- Годовое изменение
- 12.25%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%