ENO: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due
A taxa do ENO para hoje mudou para -0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.2300 e o mais alto foi 23.3800.
Veja a dinâmica do par de moedas Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ENO hoje?
Hoje Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due (ENO) está avaliado em 23.2300. O instrumento é negociado dentro de -0.47%, o fechamento de ontem foi 23.3399, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ENO em tempo real.
As ações de Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due pagam dividendos?
Atualmente Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due está avaliado em 23.2300. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -6.33% e USD. Monitore os movimentos de ENO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ENO?
Você pode comprar ações de Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due (ENO) pelo preço atual 23.2300. Ordens geralmente são executadas perto de 23.2300 ou 23.2330, enquanto 7 e -0.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ENO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ENO?
Investir em Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due envolve considerar a faixa anual 21.2142 - 25.2200 e o preço atual 23.2300. Muitos comparam 3.43% e 7.15% antes de enviar ordens em 23.2300 ou 23.2330. Estude as mudanças diárias de preço de ENO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ENTERGY NEW ORLEANS, LLC?
O maior preço de ENTERGY NEW ORLEANS, LLC (ENO) no último ano foi 25.2200. As ações oscilaram bastante dentro de 21.2142 - 25.2200, e a comparação com 23.3399 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ENTERGY NEW ORLEANS, LLC?
O menor preço de ENTERGY NEW ORLEANS, LLC (ENO) no ano foi 21.2142. A comparação com o preço atual 23.2300 e 21.2142 - 25.2200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ENO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ENO?
No passado Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.3399 e -6.33% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.3399
- Open
- 23.3800
- Bid
- 23.2300
- Ask
- 23.2330
- Low
- 23.2300
- High
- 23.3800
- Volume
- 7
- Mudança diária
- -0.47%
- Mudança mensal
- 3.43%
- Mudança de 6 meses
- 7.15%
- Mudança anual
- -6.33%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4