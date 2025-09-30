- Übersicht
ENO: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due
Der Wechselkurs von ENO hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.2300 bis zu einem Hoch von 23.3800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ENO heute?
Die Aktie von Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due (ENO) notiert heute bei 23.2300. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.3399 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von ENO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ENO Dividenden?
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due wird derzeit mit 23.2300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -6.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ENO zu verfolgen.
Wie kaufe ich ENO-Aktien?
Sie können Aktien von Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due (ENO) zum aktuellen Kurs von 23.2300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.2300 oder 23.2330 platziert, während 7 und -0.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ENO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ENO-Aktien?
Bei einer Investition in Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due müssen die jährliche Spanne 21.2142 - 25.2200 und der aktuelle Kurs 23.2300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.43% und 7.15%, bevor sie Orders zu 23.2300 oder 23.2330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ENO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ENTERGY NEW ORLEANS, LLC?
Der höchste Kurs von ENTERGY NEW ORLEANS, LLC (ENO) im vergangenen Jahr lag bei 25.2200. Innerhalb von 21.2142 - 25.2200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.3399 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ENTERGY NEW ORLEANS, LLC?
Der niedrigste Kurs von ENTERGY NEW ORLEANS, LLC (ENO) im Laufe des Jahres betrug 21.2142. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.2300 und der Spanne 21.2142 - 25.2200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ENO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ENO statt?
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.3399 und -6.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.3399
- Eröffnung
- 23.3800
- Bid
- 23.2300
- Ask
- 23.2330
- Tief
- 23.2300
- Hoch
- 23.3800
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- 3.43%
- 6-Monatsänderung
- 7.15%
- Jahresänderung
- -6.33%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4