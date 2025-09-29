クォートセクション
ENO
ENO: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due

23.2300 USD 0.1099 (0.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ENOの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり23.2300の安値と23.3800の高値で取引されました。

Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

ENO株の現在の価格は？

Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueの株価は本日23.2300です。-0.47%内で取引され、前日の終値は23.3399、取引量は7に達しました。ENOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueの株は配当を出しますか？

Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueの現在の価格は23.2300です。配当方針は会社によりますが、投資家は-6.33%やUSDにも注目します。ENOの動きはライブチャートで確認できます。

ENO株を買う方法は？

Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueの株は現在23.2300で購入可能です。注文は通常23.2300または23.2330付近で行われ、7や-0.64%が市場の動きを示します。ENOの最新情報はライブチャートで確認できます。

ENO株に投資する方法は？

Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueへの投資では、年間の値幅21.2142 - 25.2200と現在の23.2300を考慮します。注文は多くの場合23.2300や23.2330で行われる前に、3.43%や7.15%と比較されます。ENOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ENTERGY NEW ORLEANS, LLCの株の最高値は？

ENTERGY NEW ORLEANS, LLCの過去1年の最高値は25.2200でした。21.2142 - 25.2200内で株価は大きく変動し、23.3399と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ENTERGY NEW ORLEANS, LLCの株の最低値は？

ENTERGY NEW ORLEANS, LLC(ENO)の年間最安値は21.2142でした。現在の23.2300や21.2142 - 25.2200と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ENOの動きはライブチャートで確認できます。

ENOの株式分割はいつ行われましたか？

Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.3399、-6.33%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.2300 23.3800
1年のレンジ
21.2142 25.2200
以前の終値
23.3399
始値
23.3800
買値
23.2300
買値
23.2330
安値
23.2300
高値
23.3800
出来高
7
1日の変化
-0.47%
1ヶ月の変化
3.43%
6ヶ月の変化
7.15%
1年の変化
-6.33%
