ENO: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due
ENOの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり23.2300の安値と23.3800の高値で取引されました。
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ENO株の現在の価格は？
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueの株価は本日23.2300です。-0.47%内で取引され、前日の終値は23.3399、取引量は7に達しました。ENOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueの株は配当を出しますか？
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueの現在の価格は23.2300です。配当方針は会社によりますが、投資家は-6.33%やUSDにも注目します。ENOの動きはライブチャートで確認できます。
ENO株を買う方法は？
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueの株は現在23.2300で購入可能です。注文は通常23.2300または23.2330付近で行われ、7や-0.64%が市場の動きを示します。ENOの最新情報はライブチャートで確認できます。
ENO株に投資する方法は？
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueへの投資では、年間の値幅21.2142 - 25.2200と現在の23.2300を考慮します。注文は多くの場合23.2300や23.2330で行われる前に、3.43%や7.15%と比較されます。ENOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ENTERGY NEW ORLEANS, LLCの株の最高値は？
ENTERGY NEW ORLEANS, LLCの過去1年の最高値は25.2200でした。21.2142 - 25.2200内で株価は大きく変動し、23.3399と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ENTERGY NEW ORLEANS, LLCの株の最低値は？
ENTERGY NEW ORLEANS, LLC(ENO)の年間最安値は21.2142でした。現在の23.2300や21.2142 - 25.2200と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ENOの動きはライブチャートで確認できます。
ENOの株式分割はいつ行われましたか？
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series dueは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.3399、-6.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.3399
- 始値
- 23.3800
- 買値
- 23.2300
- 買値
- 23.2330
- 安値
- 23.2300
- 高値
- 23.3800
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- -0.47%
- 1ヶ月の変化
- 3.43%
- 6ヶ月の変化
- 7.15%
- 1年の変化
- -6.33%
