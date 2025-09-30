- Panoramica
ENO: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due
Il tasso di cambio ENO ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.2300 e ad un massimo di 23.3800.
Segui le dinamiche di Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ENO oggi?
Oggi le azioni Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due sono prezzate a 23.2300. Viene scambiato all'interno di -0.47%, la chiusura di ieri è stata 23.3399 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ENO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due pagano dividendi?
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due è attualmente valutato a 23.2300. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -6.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ENO.
Come acquistare azioni ENO?
Puoi acquistare azioni Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due al prezzo attuale di 23.2300. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.2300 o 23.2330, mentre 7 e -0.64% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ENO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ENO?
Investire in Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due implica considerare l'intervallo annuale 21.2142 - 25.2200 e il prezzo attuale 23.2300. Molti confrontano 3.43% e 7.15% prima di effettuare ordini su 23.2300 o 23.2330. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ENO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ENTERGY NEW ORLEANS, LLC?
Il prezzo massimo di ENTERGY NEW ORLEANS, LLC nell'ultimo anno è stato 25.2200. All'interno di 21.2142 - 25.2200, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.3399 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ENTERGY NEW ORLEANS, LLC?
Il prezzo più basso di ENTERGY NEW ORLEANS, LLC (ENO) nel corso dell'anno è stato 21.2142. Confrontandolo con gli attuali 23.2300 e 21.2142 - 25.2200 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ENO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ENO?
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.3399 e -6.33%.
- Chiusura Precedente
- 23.3399
- Apertura
- 23.3800
- Bid
- 23.2300
- Ask
- 23.2330
- Minimo
- 23.2300
- Massimo
- 23.3800
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -0.47%
- Variazione Mensile
- 3.43%
- Variazione Semestrale
- 7.15%
- Variazione Annuale
- -6.33%
