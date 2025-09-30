- Aperçu
ENO: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due
Le taux de change de ENO a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.2300 et à un maximum de 23.3800.
Suivez la dynamique Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ENO aujourd'hui ?
L'action Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due est cotée à 23.2300 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.47%, a clôturé hier à 23.3399 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de ENO présente ces mises à jour.
L'action Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due verse-t-elle des dividendes ?
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due est actuellement valorisé à 23.2300. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -6.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ENO.
Comment acheter des actions ENO ?
Vous pouvez acheter des actions Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due au cours actuel de 23.2300. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.2300 ou de 23.2330, le 7 et le -0.64% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ENO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ENO ?
Investir dans Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.2142 - 25.2200 et le prix actuel 23.2300. Beaucoup comparent 3.43% et 7.15% avant de passer des ordres à 23.2300 ou 23.2330. Consultez le graphique du cours de ENO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ENTERGY NEW ORLEANS, LLC ?
Le cours le plus élevé de ENTERGY NEW ORLEANS, LLC l'année dernière était 25.2200. Au cours de 21.2142 - 25.2200, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.3399 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ENTERGY NEW ORLEANS, LLC ?
Le cours le plus bas de ENTERGY NEW ORLEANS, LLC (ENO) sur l'année a été 21.2142. Sa comparaison avec 23.2300 et 21.2142 - 25.2200 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ENO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ENO a-t-elle été divisée ?
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.3399 et -6.33% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.3399
- Ouverture
- 23.3800
- Bid
- 23.2300
- Ask
- 23.2330
- Plus Bas
- 23.2300
- Plus Haut
- 23.3800
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -0.47%
- Changement Mensuel
- 3.43%
- Changement à 6 Mois
- 7.15%
- Changement Annuel
- -6.33%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4