报价部分
货币 / ENO
回到股票

ENO: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due

23.2300 USD 0.1099 (0.47%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ENO汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点23.2300和高点23.3800进行交易。

关注Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ENO股票今天的价格是多少？

Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due股票今天的定价为23.2300。它在-0.47%范围内交易，昨天的收盘价为23.3399，交易量达到7。ENO的实时价格图表显示了这些更新。

Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due股票是否支付股息？

Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due目前的价值为23.2300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.33%和USD。实时查看图表以跟踪ENO走势。

如何购买ENO股票？

您可以以23.2300的当前价格购买Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due股票。订单通常设置在23.2300或23.2330附近，而7和-0.64%显示市场活动。立即关注ENO的实时图表更新。

如何投资ENO股票？

投资Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due需要考虑年度范围21.2142 - 25.2200和当前价格23.2300。许多人在以23.2300或23.2330下订单之前，会比较3.43%和。实时查看ENO价格图表，了解每日变化。

ENTERGY NEW ORLEANS, LLC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ENTERGY NEW ORLEANS, LLC的最高价格是25.2200。在21.2142 - 25.2200内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due的绩效。

ENTERGY NEW ORLEANS, LLC股票的最低价格是多少？

ENTERGY NEW ORLEANS, LLC（ENO）的最低价格为21.2142。将其与当前的23.2300和21.2142 - 25.2200进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ENO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ENO股票是什么时候拆分的？

Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.3399和-6.33%中可见。

日范围
23.2300 23.3800
年范围
21.2142 25.2200
前一天收盘价
23.3399
开盘价
23.3800
卖价
23.2300
买价
23.2330
最低价
23.2300
最高价
23.3800
交易量
7
日变化
-0.47%
月变化
3.43%
6个月变化
7.15%
年变化
-6.33%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值