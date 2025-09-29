КотировкиРазделы
Валюты / ENO
Назад в Рынок акций США

ENO: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due

23.2300 USD 0.1099 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ENO за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.2300, а максимальная — 23.3800.

Следите за динамикой Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ENO сегодня?

Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due (ENO) сегодня оценивается на уровне 23.2300. Инструмент торгуется в пределах -0.47%, вчерашнее закрытие составило 23.3399, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ENO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due?

Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due в настоящее время оценивается в 23.2300. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.33% и USD. Отслеживайте движения ENO на графике в реальном времени.

Как купить акции ENO?

Вы можете купить акции Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due (ENO) по текущей цене 23.2300. Ордера обычно размещаются около 23.2300 или 23.2330, тогда как 7 и -0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ENO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ENO?

Инвестирование в Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due предполагает учет годового диапазона 21.2142 - 25.2200 и текущей цены 23.2300. Многие сравнивают 3.43% и 7.15% перед размещением ордеров на 23.2300 или 23.2330. Изучайте ежедневные изменения цены ENO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ENTERGY NEW ORLEANS, LLC?

Самая высокая цена ENTERGY NEW ORLEANS, LLC (ENO) за последний год составила 25.2200. Акции заметно колебались в пределах 21.2142 - 25.2200, сравнение с 23.3399 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ENTERGY NEW ORLEANS, LLC?

Самая низкая цена ENTERGY NEW ORLEANS, LLC (ENO) за год составила 21.2142. Сравнение с текущими 23.2300 и 21.2142 - 25.2200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ENO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ENO?

В прошлом Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.3399 и -6.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.2300 23.3800
Годовой диапазон
21.2142 25.2200
Предыдущее закрытие
23.3399
Open
23.3800
Bid
23.2300
Ask
23.2330
Low
23.2300
High
23.3800
Объем
7
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
3.43%
6-месячное изменение
7.15%
Годовое изменение
-6.33%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.