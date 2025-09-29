- Обзор рынка
ENO: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due
Курс ENO за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.2300, а максимальная — 23.3800.
Следите за динамикой Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ENO сегодня?
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due (ENO) сегодня оценивается на уровне 23.2300. Инструмент торгуется в пределах -0.47%, вчерашнее закрытие составило 23.3399, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ENO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due?
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due в настоящее время оценивается в 23.2300. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.33% и USD. Отслеживайте движения ENO на графике в реальном времени.
Как купить акции ENO?
Вы можете купить акции Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due (ENO) по текущей цене 23.2300. Ордера обычно размещаются около 23.2300 или 23.2330, тогда как 7 и -0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ENO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ENO?
Инвестирование в Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due предполагает учет годового диапазона 21.2142 - 25.2200 и текущей цены 23.2300. Многие сравнивают 3.43% и 7.15% перед размещением ордеров на 23.2300 или 23.2330. Изучайте ежедневные изменения цены ENO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ENTERGY NEW ORLEANS, LLC?
Самая высокая цена ENTERGY NEW ORLEANS, LLC (ENO) за последний год составила 25.2200. Акции заметно колебались в пределах 21.2142 - 25.2200, сравнение с 23.3399 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ENTERGY NEW ORLEANS, LLC?
Самая низкая цена ENTERGY NEW ORLEANS, LLC (ENO) за год составила 21.2142. Сравнение с текущими 23.2300 и 21.2142 - 25.2200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ENO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ENO?
В прошлом Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.3399 и -6.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.3399
- Open
- 23.3800
- Bid
- 23.2300
- Ask
- 23.2330
- Low
- 23.2300
- High
- 23.3800
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 3.43%
- 6-месячное изменение
- 7.15%
- Годовое изменение
- -6.33%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%