ENO: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due
El tipo de cambio de ENO de hoy ha cambiado un -0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.2300, mientras que el máximo ha alcanzado 23.3800.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ENO hoy?
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due (ENO) se evalúa hoy en 23.2300. El instrumento se negocia dentro de -0.47%; el cierre de ayer ha sido 23.3399 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ENO en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due?
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due se evalúa actualmente en 23.2300. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -6.33% y USD. Monitoree los movimientos de ENO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ENO?
Puede comprar acciones de Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due (ENO) al precio actual de 23.2300. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.2300 o 23.2330, mientras que 7 y -0.64% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ENO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ENO?
Invertir en Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due implica tener en cuenta el rango anual 21.2142 - 25.2200 y el precio actual 23.2300. Muchos comparan 3.43% y 7.15% antes de colocar órdenes en 23.2300 o 23.2330. Estudie los cambios diarios de precios de ENO en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ENTERGY NEW ORLEANS, LLC?
El precio más alto de ENTERGY NEW ORLEANS, LLC (ENO) en el último año ha sido 25.2200. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.2142 - 25.2200, una comparación con 23.3399 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ENTERGY NEW ORLEANS, LLC?
El precio más bajo de ENTERGY NEW ORLEANS, LLC (ENO) para el año ha sido 21.2142. La comparación con los actuales 23.2300 y 21.2142 - 25.2200 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ENO en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ENO?
En el pasado, Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.3399 y -6.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.3399
- Open
- 23.3800
- Bid
- 23.2300
- Ask
- 23.2330
- Low
- 23.2300
- High
- 23.3800
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- -0.47%
- Cambio mensual
- 3.43%
- Cambio a 6 meses
- 7.15%
- Cambio anual
- -6.33%
