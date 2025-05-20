- Visão do mercado
EMM: Global X Funds Global X Emerging Markets ETF
A taxa do EMM para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.38 e o mais alto foi 31.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Funds Global X Emerging Markets ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EMM hoje?
Hoje Global X Funds Global X Emerging Markets ETF (EMM) está avaliado em 31.43. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 31.46, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMM em tempo real.
As ações de Global X Funds Global X Emerging Markets ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X Funds Global X Emerging Markets ETF está avaliado em 31.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.94% e USD. Monitore os movimentos de EMM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EMM?
Você pode comprar ações de Global X Funds Global X Emerging Markets ETF (EMM) pelo preço atual 31.43. Ordens geralmente são executadas perto de 31.43 ou 31.73, enquanto 7 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EMM?
Investir em Global X Funds Global X Emerging Markets ETF envolve considerar a faixa anual 23.01 - 31.93 e o preço atual 31.43. Muitos comparam 6.11% e 23.74% antes de enviar ordens em 31.43 ou 31.73. Estude as mudanças diárias de preço de EMM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X Emerging Markets ex-China ETF?
O maior preço de Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) no último ano foi 31.93. As ações oscilaram bastante dentro de 23.01 - 31.93, e a comparação com 31.46 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Funds Global X Emerging Markets ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X Emerging Markets ex-China ETF?
O menor preço de Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) no ano foi 23.01. A comparação com o preço atual 31.43 e 23.01 - 31.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMM?
No passado Global X Funds Global X Emerging Markets ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.46 e 10.94% após os eventos corporativos.
- 31.46
- 31.38
- 31.43
- 31.73
- 31.38
- 31.48
- 7
- -0.10%
- 6.11%
- 23.74%
- 10.94%
- Atu.
- 1.8%
- 1.7%
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- -0.4%
- 0.0%
- Atu.
-
- 45.8
- 41.5
- Atu.
-
- 7.326 milh
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- 100.7
- 97.8