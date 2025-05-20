CotaçõesSeções
EMM: Global X Funds Global X Emerging Markets ETF

31.43 USD 0.03 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EMM para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.38 e o mais alto foi 31.48.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X Funds Global X Emerging Markets ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EMM hoje?

Hoje Global X Funds Global X Emerging Markets ETF (EMM) está avaliado em 31.43. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 31.46, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMM em tempo real.

As ações de Global X Funds Global X Emerging Markets ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X Funds Global X Emerging Markets ETF está avaliado em 31.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.94% e USD. Monitore os movimentos de EMM no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EMM?

Você pode comprar ações de Global X Funds Global X Emerging Markets ETF (EMM) pelo preço atual 31.43. Ordens geralmente são executadas perto de 31.43 ou 31.73, enquanto 7 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMM no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EMM?

Investir em Global X Funds Global X Emerging Markets ETF envolve considerar a faixa anual 23.01 - 31.93 e o preço atual 31.43. Muitos comparam 6.11% e 23.74% antes de enviar ordens em 31.43 ou 31.73. Estude as mudanças diárias de preço de EMM no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X Emerging Markets ex-China ETF?

O maior preço de Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) no último ano foi 31.93. As ações oscilaram bastante dentro de 23.01 - 31.93, e a comparação com 31.46 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Funds Global X Emerging Markets ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X Emerging Markets ex-China ETF?

O menor preço de Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) no ano foi 23.01. A comparação com o preço atual 31.43 e 23.01 - 31.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMM em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMM?

No passado Global X Funds Global X Emerging Markets ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.46 e 10.94% após os eventos corporativos.

Faixa diária
31.38 31.48
Faixa anual
23.01 31.93
Fechamento anterior
31.46
Open
31.38
Bid
31.43
Ask
31.73
Low
31.38
High
31.48
Volume
7
Mudança diária
-0.10%
Mudança mensal
6.11%
Mudança de 6 meses
23.74%
Mudança anual
10.94%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8