EMM: Global X Funds Global X Emerging Markets ETF

31.38 USD 0.08 (0.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EMM汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点31.38和高点31.38进行交易。

关注Global X Funds Global X Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

EMM新闻

常见问题解答

EMM股票今天的价格是多少？

Global X Funds Global X Emerging Markets ETF股票今天的定价为31.38。它在-0.25%范围内交易，昨天的收盘价为31.46，交易量达到1。EMM的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Funds Global X Emerging Markets ETF股票是否支付股息？

Global X Funds Global X Emerging Markets ETF目前的价值为31.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.77%和USD。实时查看图表以跟踪EMM走势。

如何购买EMM股票？

您可以以31.38的当前价格购买Global X Funds Global X Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在31.38或31.68附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EMM的实时图表更新。

如何投资EMM股票？

投资Global X Funds Global X Emerging Markets ETF需要考虑年度范围23.01 - 31.93和当前价格31.38。许多人在以31.38或31.68下订单之前，会比较5.94%和。实时查看EMM价格图表，了解每日变化。

Global X Emerging Markets ex-China ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Emerging Markets ex-China ETF的最高价格是31.93。在23.01 - 31.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X Emerging Markets ETF的绩效。

Global X Emerging Markets ex-China ETF股票的最低价格是多少？

Global X Emerging Markets ex-China ETF（EMM）的最低价格为23.01。将其与当前的31.38和23.01 - 31.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMM股票是什么时候拆分的？

Global X Funds Global X Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.46和10.77%中可见。

日范围
31.38 31.38
年范围
23.01 31.93
前一天收盘价
31.46
开盘价
31.38
卖价
31.38
买价
31.68
最低价
31.38
最高价
31.38
交易量
1
日变化
-0.25%
月变化
5.94%
6个月变化
23.54%
年变化
10.77%
