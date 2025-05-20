EMM: Global X Funds Global X Emerging Markets ETF
今日EMM汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点31.38和高点31.38进行交易。
关注Global X Funds Global X Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
EMM股票今天的价格是多少？
Global X Funds Global X Emerging Markets ETF股票今天的定价为31.38。它在-0.25%范围内交易，昨天的收盘价为31.46，交易量达到1。EMM的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Funds Global X Emerging Markets ETF股票是否支付股息？
Global X Funds Global X Emerging Markets ETF目前的价值为31.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.77%和USD。实时查看图表以跟踪EMM走势。
如何购买EMM股票？
您可以以31.38的当前价格购买Global X Funds Global X Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在31.38或31.68附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EMM的实时图表更新。
如何投资EMM股票？
投资Global X Funds Global X Emerging Markets ETF需要考虑年度范围23.01 - 31.93和当前价格31.38。许多人在以31.38或31.68下订单之前，会比较5.94%和。实时查看EMM价格图表，了解每日变化。
Global X Emerging Markets ex-China ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Emerging Markets ex-China ETF的最高价格是31.93。在23.01 - 31.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X Emerging Markets ETF的绩效。
Global X Emerging Markets ex-China ETF股票的最低价格是多少？
Global X Emerging Markets ex-China ETF（EMM）的最低价格为23.01。将其与当前的31.38和23.01 - 31.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMM股票是什么时候拆分的？
Global X Funds Global X Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.46和10.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.46
- 开盘价
- 31.38
- 卖价
- 31.38
- 买价
- 31.68
- 最低价
- 31.38
- 最高价
- 31.38
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- 5.94%
- 6个月变化
- 23.54%
- 年变化
- 10.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8