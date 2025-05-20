КотировкиРазделы
Валюты / EMM
Назад в Рынок акций США

EMM: Global X Funds Global X Emerging Markets ETF

31.46 USD 0.32 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EMM за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.43, а максимальная — 31.67.

Следите за динамикой Global X Funds Global X Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EMM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMM сегодня?

Global X Funds Global X Emerging Markets ETF (EMM) сегодня оценивается на уровне 31.46. Инструмент торгуется в пределах 1.03%, вчерашнее закрытие составило 31.14, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X Emerging Markets ETF?

Global X Funds Global X Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 31.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.05% и USD. Отслеживайте движения EMM на графике в реальном времени.

Как купить акции EMM?

Вы можете купить акции Global X Funds Global X Emerging Markets ETF (EMM) по текущей цене 31.46. Ордера обычно размещаются около 31.46 или 31.76, тогда как 37 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMM?

Инвестирование в Global X Funds Global X Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 23.01 - 31.93 и текущей цены 31.46. Многие сравнивают 6.21% и 23.86% перед размещением ордеров на 31.46 или 31.76. Изучайте ежедневные изменения цены EMM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Emerging Markets ex-China ETF?

Самая высокая цена Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) за последний год составила 31.93. Акции заметно колебались в пределах 23.01 - 31.93, сравнение с 31.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Emerging Markets ex-China ETF?

Самая низкая цена Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) за год составила 23.01. Сравнение с текущими 31.46 и 23.01 - 31.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMM?

В прошлом Global X Funds Global X Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.14 и 11.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.43 31.67
Годовой диапазон
23.01 31.93
Предыдущее закрытие
31.14
Open
31.51
Bid
31.46
Ask
31.76
Low
31.43
High
31.67
Объем
37
Дневное изменение
1.03%
Месячное изменение
6.21%
6-месячное изменение
23.86%
Годовое изменение
11.05%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8