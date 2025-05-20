- Обзор рынка
EMM: Global X Funds Global X Emerging Markets ETF
Курс EMM за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.43, а максимальная — 31.67.
Следите за динамикой Global X Funds Global X Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EMM
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMM сегодня?
Global X Funds Global X Emerging Markets ETF (EMM) сегодня оценивается на уровне 31.46. Инструмент торгуется в пределах 1.03%, вчерашнее закрытие составило 31.14, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X Emerging Markets ETF?
Global X Funds Global X Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 31.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.05% и USD. Отслеживайте движения EMM на графике в реальном времени.
Как купить акции EMM?
Вы можете купить акции Global X Funds Global X Emerging Markets ETF (EMM) по текущей цене 31.46. Ордера обычно размещаются около 31.46 или 31.76, тогда как 37 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMM?
Инвестирование в Global X Funds Global X Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 23.01 - 31.93 и текущей цены 31.46. Многие сравнивают 6.21% и 23.86% перед размещением ордеров на 31.46 или 31.76. Изучайте ежедневные изменения цены EMM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Emerging Markets ex-China ETF?
Самая высокая цена Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) за последний год составила 31.93. Акции заметно колебались в пределах 23.01 - 31.93, сравнение с 31.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Emerging Markets ex-China ETF?
Самая низкая цена Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) за год составила 23.01. Сравнение с текущими 31.46 и 23.01 - 31.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMM?
В прошлом Global X Funds Global X Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.14 и 11.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.14
- Open
- 31.51
- Bid
- 31.46
- Ask
- 31.76
- Low
- 31.43
- High
- 31.67
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 1.03%
- Месячное изменение
- 6.21%
- 6-месячное изменение
- 23.86%
- Годовое изменение
- 11.05%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8