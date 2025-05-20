- Aperçu
EMM: Global X Funds Global X Emerging Markets ETF
Le taux de change de EMM a changé de 1.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.43 et à un maximum de 31.67.
Suivez la dynamique Global X Funds Global X Emerging Markets ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EMM Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EMM aujourd'hui ?
L'action Global X Funds Global X Emerging Markets ETF est cotée à 31.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.03%, a clôturé hier à 31.14 et son volume d'échange a atteint 37. Le graphique en temps réel du cours de EMM présente ces mises à jour.
L'action Global X Funds Global X Emerging Markets ETF verse-t-elle des dividendes ?
Global X Funds Global X Emerging Markets ETF est actuellement valorisé à 31.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.05% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EMM.
Comment acheter des actions EMM ?
Vous pouvez acheter des actions Global X Funds Global X Emerging Markets ETF au cours actuel de 31.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.46 ou de 31.76, le 37 et le -0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EMM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EMM ?
Investir dans Global X Funds Global X Emerging Markets ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.01 - 31.93 et le prix actuel 31.46. Beaucoup comparent 6.21% et 23.86% avant de passer des ordres à 31.46 ou 31.76. Consultez le graphique du cours de EMM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X Emerging Markets ex-China ETF ?
Le cours le plus élevé de Global X Emerging Markets ex-China ETF l'année dernière était 31.93. Au cours de 23.01 - 31.93, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X Funds Global X Emerging Markets ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X Emerging Markets ex-China ETF ?
Le cours le plus bas de Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) sur l'année a été 23.01. Sa comparaison avec 31.46 et 23.01 - 31.93 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EMM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EMM a-t-elle été divisée ?
Global X Funds Global X Emerging Markets ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.14 et 11.05% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.14
- Ouverture
- 31.51
- Bid
- 31.46
- Ask
- 31.76
- Plus Bas
- 31.43
- Plus Haut
- 31.67
- Volume
- 37
- Changement quotidien
- 1.03%
- Changement Mensuel
- 6.21%
- Changement à 6 Mois
- 23.86%
- Changement Annuel
- 11.05%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8