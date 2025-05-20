クォートセクション
通貨 / EMM
EMM: Global X Funds Global X Emerging Markets ETF

31.38 USD 0.08 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMMの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり31.38の安値と31.38の高値で取引されました。

Global X Funds Global X Emerging Markets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EMM株の現在の価格は？

Global X Funds Global X Emerging Markets ETFの株価は本日31.38です。-0.25%内で取引され、前日の終値は31.46、取引量は1に達しました。EMMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global X Funds Global X Emerging Markets ETFの株は配当を出しますか？

Global X Funds Global X Emerging Markets ETFの現在の価格は31.38です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.77%やUSDにも注目します。EMMの動きはライブチャートで確認できます。

EMM株を買う方法は？

Global X Funds Global X Emerging Markets ETFの株は現在31.38で購入可能です。注文は通常31.38または31.68付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。EMMの最新情報はライブチャートで確認できます。

EMM株に投資する方法は？

Global X Funds Global X Emerging Markets ETFへの投資では、年間の値幅23.01 - 31.93と現在の31.38を考慮します。注文は多くの場合31.38や31.68で行われる前に、5.94%や23.54%と比較されます。EMMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X Emerging Markets ex-China ETFの株の最高値は？

Global X Emerging Markets ex-China ETFの過去1年の最高値は31.93でした。23.01 - 31.93内で株価は大きく変動し、31.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Funds Global X Emerging Markets ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X Emerging Markets ex-China ETFの株の最低値は？

Global X Emerging Markets ex-China ETF(EMM)の年間最安値は23.01でした。現在の31.38や23.01 - 31.93と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMMの動きはライブチャートで確認できます。

EMMの株式分割はいつ行われましたか？

Global X Funds Global X Emerging Markets ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.46、10.77%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.38 31.38
1年のレンジ
23.01 31.93
以前の終値
31.46
始値
31.38
買値
31.38
買値
31.68
安値
31.38
高値
31.38
出来高
1
1日の変化
-0.25%
1ヶ月の変化
5.94%
6ヶ月の変化
23.54%
1年の変化
10.77%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8