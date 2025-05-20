- 概要
EMM: Global X Funds Global X Emerging Markets ETF
EMMの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり31.38の安値と31.38の高値で取引されました。
Global X Funds Global X Emerging Markets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EMM News
よくあるご質問
EMM株の現在の価格は？
Global X Funds Global X Emerging Markets ETFの株価は本日31.38です。-0.25%内で取引され、前日の終値は31.46、取引量は1に達しました。EMMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global X Funds Global X Emerging Markets ETFの株は配当を出しますか？
Global X Funds Global X Emerging Markets ETFの現在の価格は31.38です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.77%やUSDにも注目します。EMMの動きはライブチャートで確認できます。
EMM株を買う方法は？
Global X Funds Global X Emerging Markets ETFの株は現在31.38で購入可能です。注文は通常31.38または31.68付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。EMMの最新情報はライブチャートで確認できます。
EMM株に投資する方法は？
Global X Funds Global X Emerging Markets ETFへの投資では、年間の値幅23.01 - 31.93と現在の31.38を考慮します。注文は多くの場合31.38や31.68で行われる前に、5.94%や23.54%と比較されます。EMMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X Emerging Markets ex-China ETFの株の最高値は？
Global X Emerging Markets ex-China ETFの過去1年の最高値は31.93でした。23.01 - 31.93内で株価は大きく変動し、31.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Funds Global X Emerging Markets ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X Emerging Markets ex-China ETFの株の最低値は？
Global X Emerging Markets ex-China ETF(EMM)の年間最安値は23.01でした。現在の31.38や23.01 - 31.93と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMMの動きはライブチャートで確認できます。
EMMの株式分割はいつ行われましたか？
Global X Funds Global X Emerging Markets ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.46、10.77%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 31.46
- 始値
- 31.38
- 買値
- 31.38
- 買値
- 31.68
- 安値
- 31.38
- 高値
- 31.38
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.25%
- 1ヶ月の変化
- 5.94%
- 6ヶ月の変化
- 23.54%
- 1年の変化
- 10.77%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8