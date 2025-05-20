QuotazioniSezioni
EMM
EMM: Global X Funds Global X Emerging Markets ETF

31.46 USD 0.32 (1.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EMM ha avuto una variazione del 1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.43 e ad un massimo di 31.67.

Segui le dinamiche di Global X Funds Global X Emerging Markets ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EMM oggi?

Oggi le azioni Global X Funds Global X Emerging Markets ETF sono prezzate a 31.46. Viene scambiato all'interno di 1.03%, la chiusura di ieri è stata 31.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 37. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X Funds Global X Emerging Markets ETF pagano dividendi?

Global X Funds Global X Emerging Markets ETF è attualmente valutato a 31.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMM.

Come acquistare azioni EMM?

Puoi acquistare azioni Global X Funds Global X Emerging Markets ETF al prezzo attuale di 31.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.46 o 31.76, mentre 37 e -0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EMM?

Investire in Global X Funds Global X Emerging Markets ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.01 - 31.93 e il prezzo attuale 31.46. Molti confrontano 6.21% e 23.86% prima di effettuare ordini su 31.46 o 31.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Emerging Markets ex-China ETF?

Il prezzo massimo di Global X Emerging Markets ex-China ETF nell'ultimo anno è stato 31.93. All'interno di 23.01 - 31.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Funds Global X Emerging Markets ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Emerging Markets ex-China ETF?

Il prezzo più basso di Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) nel corso dell'anno è stato 23.01. Confrontandolo con gli attuali 31.46 e 23.01 - 31.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMM?

Global X Funds Global X Emerging Markets ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.14 e 11.05%.

Intervallo Giornaliero
31.43 31.67
Intervallo Annuale
23.01 31.93
Chiusura Precedente
31.14
Apertura
31.51
Bid
31.46
Ask
31.76
Minimo
31.43
Massimo
31.67
Volume
37
Variazione giornaliera
1.03%
Variazione Mensile
6.21%
Variazione Semestrale
23.86%
Variazione Annuale
11.05%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8