- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EMM: Global X Funds Global X Emerging Markets ETF
Il tasso di cambio EMM ha avuto una variazione del 1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.43 e ad un massimo di 31.67.
Segui le dinamiche di Global X Funds Global X Emerging Markets ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMM News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EMM oggi?
Oggi le azioni Global X Funds Global X Emerging Markets ETF sono prezzate a 31.46. Viene scambiato all'interno di 1.03%, la chiusura di ieri è stata 31.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 37. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global X Funds Global X Emerging Markets ETF pagano dividendi?
Global X Funds Global X Emerging Markets ETF è attualmente valutato a 31.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMM.
Come acquistare azioni EMM?
Puoi acquistare azioni Global X Funds Global X Emerging Markets ETF al prezzo attuale di 31.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.46 o 31.76, mentre 37 e -0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EMM?
Investire in Global X Funds Global X Emerging Markets ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.01 - 31.93 e il prezzo attuale 31.46. Molti confrontano 6.21% e 23.86% prima di effettuare ordini su 31.46 o 31.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Emerging Markets ex-China ETF?
Il prezzo massimo di Global X Emerging Markets ex-China ETF nell'ultimo anno è stato 31.93. All'interno di 23.01 - 31.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Funds Global X Emerging Markets ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Emerging Markets ex-China ETF?
Il prezzo più basso di Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) nel corso dell'anno è stato 23.01. Confrontandolo con gli attuali 31.46 e 23.01 - 31.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMM?
Global X Funds Global X Emerging Markets ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.14 e 11.05%.
- Chiusura Precedente
- 31.14
- Apertura
- 31.51
- Bid
- 31.46
- Ask
- 31.76
- Minimo
- 31.43
- Massimo
- 31.67
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- 1.03%
- Variazione Mensile
- 6.21%
- Variazione Semestrale
- 23.86%
- Variazione Annuale
- 11.05%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8