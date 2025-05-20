CotizacionesSecciones
EMM: Global X Funds Global X Emerging Markets ETF

31.38 USD 0.08 (0.25%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EMM de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.38, mientras que el máximo ha alcanzado 31.38.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Funds Global X Emerging Markets ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de EMM hoy?

Global X Funds Global X Emerging Markets ETF (EMM) se evalúa hoy en 31.38. El instrumento se negocia dentro de -0.25%; el cierre de ayer ha sido 31.46 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EMM en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Funds Global X Emerging Markets ETF?

Global X Funds Global X Emerging Markets ETF se evalúa actualmente en 31.38. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.77% y USD. Monitoree los movimientos de EMM en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de EMM?

Puede comprar acciones de Global X Funds Global X Emerging Markets ETF (EMM) al precio actual de 31.38. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 31.38 o 31.68, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EMM en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de EMM?

Invertir en Global X Funds Global X Emerging Markets ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.01 - 31.93 y el precio actual 31.38. Muchos comparan 5.94% y 23.54% antes de colocar órdenes en 31.38 o 31.68. Estudie los cambios diarios de precios de EMM en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Emerging Markets ex-China ETF?

El precio más alto de Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) en el último año ha sido 31.93. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.01 - 31.93, una comparación con 31.46 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Funds Global X Emerging Markets ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Emerging Markets ex-China ETF?

El precio más bajo de Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) para el año ha sido 23.01. La comparación con los actuales 31.38 y 23.01 - 31.93 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EMM en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EMM?

En el pasado, Global X Funds Global X Emerging Markets ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 31.46 y 10.77% después de las acciones corporativas.

Rango diario
31.38 31.38
Rango anual
23.01 31.93
Cierres anteriores
31.46
Open
31.38
Bid
31.38
Ask
31.68
Low
31.38
High
31.38
Volumen
1
Cambio diario
-0.25%
Cambio mensual
5.94%
Cambio a 6 meses
23.54%
Cambio anual
10.77%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8