EMM: Global X Funds Global X Emerging Markets ETF
El tipo de cambio de EMM de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.38, mientras que el máximo ha alcanzado 31.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Funds Global X Emerging Markets ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EMM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EMM hoy?
Global X Funds Global X Emerging Markets ETF (EMM) se evalúa hoy en 31.38. El instrumento se negocia dentro de -0.25%; el cierre de ayer ha sido 31.46 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EMM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Funds Global X Emerging Markets ETF?
Global X Funds Global X Emerging Markets ETF se evalúa actualmente en 31.38. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.77% y USD. Monitoree los movimientos de EMM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EMM?
Puede comprar acciones de Global X Funds Global X Emerging Markets ETF (EMM) al precio actual de 31.38. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 31.38 o 31.68, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EMM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EMM?
Invertir en Global X Funds Global X Emerging Markets ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.01 - 31.93 y el precio actual 31.38. Muchos comparan 5.94% y 23.54% antes de colocar órdenes en 31.38 o 31.68. Estudie los cambios diarios de precios de EMM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Emerging Markets ex-China ETF?
El precio más alto de Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) en el último año ha sido 31.93. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.01 - 31.93, una comparación con 31.46 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Funds Global X Emerging Markets ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Emerging Markets ex-China ETF?
El precio más bajo de Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) para el año ha sido 23.01. La comparación con los actuales 31.38 y 23.01 - 31.93 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EMM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EMM?
En el pasado, Global X Funds Global X Emerging Markets ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 31.46 y 10.77% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 31.46
- Open
- 31.38
- Bid
- 31.38
- Ask
- 31.68
- Low
- 31.38
- High
- 31.38
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.25%
- Cambio mensual
- 5.94%
- Cambio a 6 meses
- 23.54%
- Cambio anual
- 10.77%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8