EMM: Global X Funds Global X Emerging Markets ETF
Der Wechselkurs von EMM hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.38 bis zu einem Hoch von 31.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Funds Global X Emerging Markets ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EMM News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EMM heute?
Die Aktie von Global X Funds Global X Emerging Markets ETF (EMM) notiert heute bei 31.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.46 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von EMM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EMM Dividenden?
Global X Funds Global X Emerging Markets ETF wird derzeit mit 31.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMM zu verfolgen.
Wie kaufe ich EMM-Aktien?
Sie können Aktien von Global X Funds Global X Emerging Markets ETF (EMM) zum aktuellen Kurs von 31.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.43 oder 31.73 platziert, während 7 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EMM-Aktien?
Bei einer Investition in Global X Funds Global X Emerging Markets ETF müssen die jährliche Spanne 23.01 - 31.93 und der aktuelle Kurs 31.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.11% und 23.74%, bevor sie Orders zu 31.43 oder 31.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Emerging Markets ex-China ETF?
Der höchste Kurs von Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) im vergangenen Jahr lag bei 31.93. Innerhalb von 23.01 - 31.93 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Funds Global X Emerging Markets ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Emerging Markets ex-China ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) im Laufe des Jahres betrug 23.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.43 und der Spanne 23.01 - 31.93 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EMM statt?
Global X Funds Global X Emerging Markets ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.46 und 10.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.46
- Eröffnung
- 31.38
- Bid
- 31.43
- Ask
- 31.73
- Tief
- 31.38
- Hoch
- 31.48
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- 6.11%
- 6-Monatsänderung
- 23.74%
- Jahresänderung
- 10.94%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8