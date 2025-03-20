CotaçõesSeções
EMHY: iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

39.68 USD 0.10 (0.25%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EMHY para hoje mudou para -0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.68 e o mais alto foi 39.81.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EMHY hoje?

Hoje iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) está avaliado em 39.68. O instrumento é negociado dentro de -0.25%, o fechamento de ontem foi 39.78, e o volume de negociação atingiu 68. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMHY em tempo real.

As ações de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF está avaliado em 39.68. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.16% e USD. Monitore os movimentos de EMHY no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EMHY?

Você pode comprar ações de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) pelo preço atual 39.68. Ordens geralmente são executadas perto de 39.68 ou 39.98, enquanto 68 e -0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMHY no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EMHY?

Investir em iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF envolve considerar a faixa anual 35.78 - 40.08 e o preço atual 39.68. Muitos comparam 1.12% e 4.28% antes de enviar ordens em 39.68 ou 39.98. Estude as mudanças diárias de preço de EMHY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF?

O maior preço de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) no último ano foi 40.08. As ações oscilaram bastante dentro de 35.78 - 40.08, e a comparação com 39.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF?

O menor preço de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) no ano foi 35.78. A comparação com o preço atual 39.68 e 35.78 - 40.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMHY em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMHY?

No passado iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.78 e 2.16% após os eventos corporativos.

Faixa diária
39.68 39.81
Faixa anual
35.78 40.08
Fechamento anterior
39.78
Open
39.75
Bid
39.68
Ask
39.98
Low
39.68
High
39.81
Volume
68
Mudança diária
-0.25%
Mudança mensal
1.12%
Mudança de 6 meses
4.28%
Mudança anual
2.16%
