EMHY: iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
Курс EMHY за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.75, а максимальная — 39.82.
Следите за динамикой iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMHY сегодня?
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) сегодня оценивается на уровне 39.78. Инструмент торгуется в пределах -0.03%, вчерашнее закрытие составило 39.79, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF?
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF в настоящее время оценивается в 39.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.42% и USD. Отслеживайте движения EMHY на графике в реальном времени.
Как купить акции EMHY?
Вы можете купить акции iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) по текущей цене 39.78. Ордера обычно размещаются около 39.78 или 40.08, тогда как 63 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMHY?
Инвестирование в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF предполагает учет годового диапазона 35.78 - 40.08 и текущей цены 39.78. Многие сравнивают 1.38% и 4.55% перед размещением ордеров на 39.78 или 40.08. Изучайте ежедневные изменения цены EMHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF?
Самая высокая цена iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) за последний год составила 40.08. Акции заметно колебались в пределах 35.78 - 40.08, сравнение с 39.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF?
Самая низкая цена iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) за год составила 35.78. Сравнение с текущими 39.78 и 35.78 - 40.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMHY?
В прошлом iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.79 и 2.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.79
- Open
- 39.80
- Bid
- 39.78
- Ask
- 40.08
- Low
- 39.75
- High
- 39.82
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 1.38%
- 6-месячное изменение
- 4.55%
- Годовое изменение
- 2.42%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8