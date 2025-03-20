QuotazioniSezioni
EMHY: iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

39.78 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EMHY ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.75 e ad un massimo di 39.82.

Segui le dinamiche di iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EMHY oggi?

Oggi le azioni iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF sono prezzate a 39.78. Viene scambiato all'interno di -0.03%, la chiusura di ieri è stata 39.79 e il volume degli scambi ha raggiunto 63. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMHY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF pagano dividendi?

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF è attualmente valutato a 39.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMHY.

Come acquistare azioni EMHY?

Puoi acquistare azioni iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF al prezzo attuale di 39.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 39.78 o 40.08, mentre 63 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMHY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EMHY?

Investire in iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 35.78 - 40.08 e il prezzo attuale 39.78. Molti confrontano 1.38% e 4.55% prima di effettuare ordini su 39.78 o 40.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMHY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF?

Il prezzo massimo di iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF nell'ultimo anno è stato 40.08. All'interno di 35.78 - 40.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.79 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF?

Il prezzo più basso di iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) nel corso dell'anno è stato 35.78. Confrontandolo con gli attuali 39.78 e 35.78 - 40.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMHY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMHY?

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.79 e 2.42%.

Intervallo Giornaliero
39.75 39.82
Intervallo Annuale
35.78 40.08
Chiusura Precedente
39.79
Apertura
39.80
Bid
39.78
Ask
40.08
Minimo
39.75
Massimo
39.82
Volume
63
Variazione giornaliera
-0.03%
Variazione Mensile
1.38%
Variazione Semestrale
4.55%
Variazione Annuale
2.42%
