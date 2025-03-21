- Übersicht
EMHY: iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
Der Wechselkurs von EMHY hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.68 bis zu einem Hoch von 39.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMHY News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EMHY heute?
Die Aktie von iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) notiert heute bei 39.68. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.25% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 39.78 und das Handelsvolumen erreichte 68. Das Live-Chart von EMHY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EMHY Dividenden?
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF wird derzeit mit 39.68 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMHY zu verfolgen.
Wie kaufe ich EMHY-Aktien?
Sie können Aktien von iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) zum aktuellen Kurs von 39.68 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 39.68 oder 39.98 platziert, während 68 und -0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMHY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EMHY-Aktien?
Bei einer Investition in iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF müssen die jährliche Spanne 35.78 - 40.08 und der aktuelle Kurs 39.68 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.12% und 4.28%, bevor sie Orders zu 39.68 oder 39.98 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMHY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF?
Der höchste Kurs von iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) im vergangenen Jahr lag bei 40.08. Innerhalb von 35.78 - 40.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 39.78 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) im Laufe des Jahres betrug 35.78. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 39.68 und der Spanne 35.78 - 40.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMHY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EMHY statt?
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 39.78 und 2.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.78
- Eröffnung
- 39.75
- Bid
- 39.68
- Ask
- 39.98
- Tief
- 39.68
- Hoch
- 39.81
- Volumen
- 68
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- 1.12%
- 6-Monatsänderung
- 4.28%
- Jahresänderung
- 2.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8