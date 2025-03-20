报价部分
货币 / EMHY
EMHY: iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

39.70 USD 0.08 (0.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EMHY汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点39.70和高点39.74进行交易。

关注iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

EMHY新闻

常见问题解答

EMHY股票今天的价格是多少？

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF股票今天的定价为39.70。它在-0.20%范围内交易，昨天的收盘价为39.78，交易量达到24。EMHY的实时价格图表显示了这些更新。

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF股票是否支付股息？

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF目前的价值为39.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.21%和USD。实时查看图表以跟踪EMHY走势。

如何购买EMHY股票？

您可以以39.70的当前价格购买iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在39.70或40.00附近，而24和-0.05%显示市场活动。立即关注EMHY的实时图表更新。

如何投资EMHY股票？

投资iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF需要考虑年度范围35.78 - 40.08和当前价格39.70。许多人在以39.70或40.00下订单之前，会比较1.17%和。实时查看EMHY价格图表，了解每日变化。

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF的最高价格是40.08。在35.78 - 40.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF的绩效。

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF（EMHY）的最低价格为35.78。将其与当前的39.70和35.78 - 40.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMHY股票是什么时候拆分的？

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.78和2.21%中可见。

日范围
39.70 39.74
年范围
35.78 40.08
前一天收盘价
39.78
开盘价
39.72
卖价
39.70
买价
40.00
最低价
39.70
最高价
39.74
交易量
24
日变化
-0.20%
月变化
1.17%
6个月变化
4.34%
年变化
2.21%
