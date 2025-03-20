CotationsSections
EMHY: iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

39.78 USD 0.01 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EMHY a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.75 et à un maximum de 39.82.

Suivez la dynamique iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EMHY aujourd'hui ?

L'action iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF est cotée à 39.78 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.03%, a clôturé hier à 39.79 et son volume d'échange a atteint 63. Le graphique en temps réel du cours de EMHY présente ces mises à jour.

L'action iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF est actuellement valorisé à 39.78. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EMHY.

Comment acheter des actions EMHY ?

Vous pouvez acheter des actions iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF au cours actuel de 39.78. Les ordres sont généralement placés à proximité de 39.78 ou de 40.08, le 63 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EMHY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EMHY ?

Investir dans iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.78 - 40.08 et le prix actuel 39.78. Beaucoup comparent 1.38% et 4.55% avant de passer des ordres à 39.78 ou 40.08. Consultez le graphique du cours de EMHY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF l'année dernière était 40.08. Au cours de 35.78 - 40.08, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 39.79 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF ?

Le cours le plus bas de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) sur l'année a été 35.78. Sa comparaison avec 39.78 et 35.78 - 40.08 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EMHY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EMHY a-t-elle été divisée ?

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 39.79 et 2.42% après les opérations sur titres.

Range quotidien
39.75 39.82
Range Annuel
35.78 40.08
Clôture Précédente
39.79
Ouverture
39.80
Bid
39.78
Ask
40.08
Plus Bas
39.75
Plus Haut
39.82
Volume
63
Changement quotidien
-0.03%
Changement Mensuel
1.38%
Changement à 6 Mois
4.55%
Changement Annuel
2.42%
