EMHY: iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
El tipo de cambio de EMHY de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.70, mientras que el máximo ha alcanzado 39.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMHY News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EMHY hoy?
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) se evalúa hoy en 39.70. El instrumento se negocia dentro de -0.20%; el cierre de ayer ha sido 39.78 y el volumen comercial ha alcanzado 24. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EMHY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF?
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF se evalúa actualmente en 39.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.21% y USD. Monitoree los movimientos de EMHY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EMHY?
Puede comprar acciones de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) al precio actual de 39.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 39.70 o 40.00, mientras que 24 y -0.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EMHY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EMHY?
Invertir en iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 35.78 - 40.08 y el precio actual 39.70. Muchos comparan 1.17% y 4.34% antes de colocar órdenes en 39.70 o 40.00. Estudie los cambios diarios de precios de EMHY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF?
El precio más alto de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) en el último año ha sido 40.08. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 35.78 - 40.08, una comparación con 39.78 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF?
El precio más bajo de iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) para el año ha sido 35.78. La comparación con los actuales 39.70 y 35.78 - 40.08 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EMHY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EMHY?
En el pasado, iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 39.78 y 2.21% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 39.78
- Open
- 39.72
- Bid
- 39.70
- Ask
- 40.00
- Low
- 39.70
- High
- 39.74
- Volumen
- 24
- Cambio diario
- -0.20%
- Cambio mensual
- 1.17%
- Cambio a 6 meses
- 4.34%
- Cambio anual
- 2.21%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8