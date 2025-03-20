- 概要
EMHY: iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
EMHYの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり39.70の安値と39.74の高値で取引されました。
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
EMHY株の現在の価格は？
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFの株価は本日39.70です。-0.20%内で取引され、前日の終値は39.78、取引量は24に達しました。EMHYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFの株は配当を出しますか？
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFの現在の価格は39.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.21%やUSDにも注目します。EMHYの動きはライブチャートで確認できます。
EMHY株を買う方法は？
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFの株は現在39.70で購入可能です。注文は通常39.70または40.00付近で行われ、24や-0.05%が市場の動きを示します。EMHYの最新情報はライブチャートで確認できます。
EMHY株に投資する方法は？
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFへの投資では、年間の値幅35.78 - 40.08と現在の39.70を考慮します。注文は多くの場合39.70や40.00で行われる前に、1.17%や4.34%と比較されます。EMHYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFの株の最高値は？
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFの過去1年の最高値は40.08でした。35.78 - 40.08内で株価は大きく変動し、39.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFの株の最低値は？
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF(EMHY)の年間最安値は35.78でした。現在の39.70や35.78 - 40.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMHYの動きはライブチャートで確認できます。
EMHYの株式分割はいつ行われましたか？
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、39.78、2.21%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 39.78
- 始値
- 39.72
- 買値
- 39.70
- 買値
- 40.00
- 安値
- 39.70
- 高値
- 39.74
- 出来高
- 24
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- 1.17%
- 6ヶ月の変化
- 4.34%
- 1年の変化
- 2.21%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8