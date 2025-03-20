クォートセクション
EMHY: iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

39.70 USD 0.08 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMHYの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり39.70の安値と39.74の高値で取引されました。

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

EMHY News

よくあるご質問

EMHY株の現在の価格は？

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFの株価は本日39.70です。-0.20%内で取引され、前日の終値は39.78、取引量は24に達しました。EMHYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFの株は配当を出しますか？

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFの現在の価格は39.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.21%やUSDにも注目します。EMHYの動きはライブチャートで確認できます。

EMHY株を買う方法は？

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFの株は現在39.70で購入可能です。注文は通常39.70または40.00付近で行われ、24や-0.05%が市場の動きを示します。EMHYの最新情報はライブチャートで確認できます。

EMHY株に投資する方法は？

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFへの投資では、年間の値幅35.78 - 40.08と現在の39.70を考慮します。注文は多くの場合39.70や40.00で行われる前に、1.17%や4.34%と比較されます。EMHYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFの株の最高値は？

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFの過去1年の最高値は40.08でした。35.78 - 40.08内で株価は大きく変動し、39.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFの株の最低値は？

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF(EMHY)の年間最安値は35.78でした。現在の39.70や35.78 - 40.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMHYの動きはライブチャートで確認できます。

EMHYの株式分割はいつ行われましたか？

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、39.78、2.21%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
39.70 39.74
1年のレンジ
35.78 40.08
以前の終値
39.78
始値
39.72
買値
39.70
買値
40.00
安値
39.70
高値
39.74
出来高
24
1日の変化
-0.20%
1ヶ月の変化
1.17%
6ヶ月の変化
4.34%
1年の変化
2.21%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8