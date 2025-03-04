Moedas / EKSO
EKSO: Ekso Bionics Holdings Inc
4.45 USD 0.55 (14.10%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EKSO para hoje mudou para 14.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.97 e o mais alto foi 4.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Ekso Bionics Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.97 4.81
Faixa anual
0.23 5.60
- Fechamento anterior
- 3.90
- Open
- 3.97
- Bid
- 4.45
- Ask
- 4.75
- Low
- 3.97
- High
- 4.81
- Volume
- 400
- Mudança diária
- 14.10%
- Mudança mensal
- 18.67%
- Mudança de 6 meses
- 934.88%
- Mudança anual
- 300.90%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh