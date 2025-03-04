货币 / EKSO
EKSO: Ekso Bionics Holdings Inc
3.95 USD 0.03 (0.75%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EKSO汇率已更改-0.75%。当日，交易品种以低点3.82和高点4.01进行交易。
关注Ekso Bionics Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EKSO新闻
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Ekso Bionics (EKSO) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ekso Bionics (EKSO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Ekso Bionics Q2 2025 shows earnings miss, stock fluctuates
- Ekso Bionics Q2 2025 slides: Medicare reimbursement drives home market expansion
- Ekso Bionics earnings missed by $1.16, revenue fell short of estimates
- Ekso Revenue Falls 58 Percent in Q2
- Ekso Bionics demonstrates AI voice agent for exoskeleton control
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- Ekso Bionics sets new date for reverse stock split
- Gold Gains Over 1%; Amer Sports Posts Upbeat Earnings - Amer Sports (NYSE:AS), Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO)
- Nasdaq Falls 100 Points; Home Depot Sales Top Views - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Ekso Bionics stock plunges to 52-week low at $0.25
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's Six-Day Streak: 'Quick Recoveries Tend To See Stocks Rally More Over The Next 3-12 Months,' Says Expert - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Home Depot, Toll Brothers And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), 8x8 (NASDAQ:EGHT)
- Ekso Bionics announces 1-for-15 reverse stock split
- Ekso Bionics Accepted into NVIDIA Connect Program
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
3.82 4.01
年范围
0.23 5.60
- 前一天收盘价
- 3.98
- 开盘价
- 4.00
- 卖价
- 3.95
- 买价
- 4.25
- 最低价
- 3.82
- 最高价
- 4.01
- 交易量
- 48
- 日变化
- -0.75%
- 月变化
- 5.33%
- 6个月变化
- 818.60%
- 年变化
- 255.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值