EKSO: Ekso Bionics Holdings Inc
4.44 USD 0.01 (0.22%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EKSO hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.25 bis zu einem Hoch von 4.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ekso Bionics Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EKSO News
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Ekso Bionics (EKSO) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ekso Bionics (EKSO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Ekso Bionics Q2 2025 shows earnings miss, stock fluctuates
- Ekso Bionics Q2 2025 slides: Medicare reimbursement drives home market expansion
- Ekso Bionics earnings missed by $1.16, revenue fell short of estimates
- Ekso Revenue Falls 58 Percent in Q2
- Ekso Bionics demonstrates AI voice agent for exoskeleton control
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- Ekso Bionics sets new date for reverse stock split
- Gold Gains Over 1%; Amer Sports Posts Upbeat Earnings - Amer Sports (NYSE:AS), Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO)
- Nasdaq Falls 100 Points; Home Depot Sales Top Views - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Ekso Bionics stock plunges to 52-week low at $0.25
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's Six-Day Streak: 'Quick Recoveries Tend To See Stocks Rally More Over The Next 3-12 Months,' Says Expert - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Home Depot, Toll Brothers And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), 8x8 (NASDAQ:EGHT)
- Ekso Bionics announces 1-for-15 reverse stock split
- Ekso Bionics Accepted into NVIDIA Connect Program
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
4.25 4.63
Jahresspanne
0.23 5.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.45
- Eröffnung
- 4.35
- Bid
- 4.44
- Ask
- 4.74
- Tief
- 4.25
- Hoch
- 4.63
- Volumen
- 63
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- 18.40%
- 6-Monatsänderung
- 932.56%
- Jahresänderung
- 300.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K