KurseKategorien
Währungen / EKSO
Zurück zum Aktien

EKSO: Ekso Bionics Holdings Inc

4.44 USD 0.01 (0.22%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EKSO hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.25 bis zu einem Hoch von 4.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ekso Bionics Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EKSO News

Tagesspanne
4.25 4.63
Jahresspanne
0.23 5.60
Vorheriger Schlusskurs
4.45
Eröffnung
4.35
Bid
4.44
Ask
4.74
Tief
4.25
Hoch
4.63
Volumen
63
Tagesänderung
-0.22%
Monatsänderung
18.40%
6-Monatsänderung
932.56%
Jahresänderung
300.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K