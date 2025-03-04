通貨 / EKSO
EKSO: Ekso Bionics Holdings Inc
4.45 USD 0.55 (14.10%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EKSOの今日の為替レートは、14.10%変化しました。日中、通貨は1あたり3.97の安値と4.81の高値で取引されました。
Ekso Bionics Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.97 4.81
1年のレンジ
0.23 5.60
- 以前の終値
- 3.90
- 始値
- 3.97
- 買値
- 4.45
- 買値
- 4.75
- 安値
- 3.97
- 高値
- 4.81
- 出来高
- 400
- 1日の変化
- 14.10%
- 1ヶ月の変化
- 18.67%
- 6ヶ月の変化
- 934.88%
- 1年の変化
- 300.90%
