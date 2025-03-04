통화 / EKSO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EKSO: Ekso Bionics Holdings Inc
4.42 USD 0.03 (0.67%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EKSO 환율이 오늘 -0.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.25이고 고가는 4.63이었습니다.
Ekso Bionics Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EKSO News
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Ekso Bionics (EKSO) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ekso Bionics (EKSO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Ekso Bionics Q2 2025 shows earnings miss, stock fluctuates
- Ekso Bionics Q2 2025 slides: Medicare reimbursement drives home market expansion
- Ekso Bionics earnings missed by $1.16, revenue fell short of estimates
- Ekso Revenue Falls 58 Percent in Q2
- Ekso Bionics demonstrates AI voice agent for exoskeleton control
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- Ekso Bionics sets new date for reverse stock split
- Gold Gains Over 1%; Amer Sports Posts Upbeat Earnings - Amer Sports (NYSE:AS), Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO)
- Nasdaq Falls 100 Points; Home Depot Sales Top Views - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Ekso Bionics stock plunges to 52-week low at $0.25
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's Six-Day Streak: 'Quick Recoveries Tend To See Stocks Rally More Over The Next 3-12 Months,' Says Expert - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Home Depot, Toll Brothers And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), 8x8 (NASDAQ:EGHT)
- Ekso Bionics announces 1-for-15 reverse stock split
- Ekso Bionics Accepted into NVIDIA Connect Program
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
4.25 4.63
년간 변동
0.23 5.60
- 이전 종가
- 4.45
- 시가
- 4.35
- Bid
- 4.42
- Ask
- 4.72
- 저가
- 4.25
- 고가
- 4.63
- 볼륨
- 185
- 일일 변동
- -0.67%
- 월 변동
- 17.87%
- 6개월 변동
- 927.91%
- 년간 변동율
- 298.20%
20 9월, 토요일