QuotazioniSezioni
Valute / EKSO
Tornare a Azioni

EKSO: Ekso Bionics Holdings Inc

4.42 USD 0.03 (0.67%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EKSO ha avuto una variazione del -0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.25 e ad un massimo di 4.63.

Segui le dinamiche di Ekso Bionics Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EKSO News

Intervallo Giornaliero
4.25 4.63
Intervallo Annuale
0.23 5.60
Chiusura Precedente
4.45
Apertura
4.35
Bid
4.42
Ask
4.72
Minimo
4.25
Massimo
4.63
Volume
185
Variazione giornaliera
-0.67%
Variazione Mensile
17.87%
Variazione Semestrale
927.91%
Variazione Annuale
298.20%
21 settembre, domenica