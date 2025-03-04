Валюты / EKSO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EKSO: Ekso Bionics Holdings Inc
3.95 USD 0.03 (0.75%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EKSO за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.82, а максимальная — 4.01.
Следите за динамикой Ekso Bionics Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EKSO
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Ekso Bionics (EKSO) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ekso Bionics (EKSO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Ekso Bionics Q2 2025 shows earnings miss, stock fluctuates
- Ekso Bionics Q2 2025 slides: Medicare reimbursement drives home market expansion
- Ekso Bionics earnings missed by $1.16, revenue fell short of estimates
- Ekso Revenue Falls 58 Percent in Q2
- Ekso Bionics demonstrates AI voice agent for exoskeleton control
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- Ekso Bionics sets new date for reverse stock split
- Gold Gains Over 1%; Amer Sports Posts Upbeat Earnings - Amer Sports (NYSE:AS), Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO)
- Nasdaq Falls 100 Points; Home Depot Sales Top Views - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Ekso Bionics stock plunges to 52-week low at $0.25
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's Six-Day Streak: 'Quick Recoveries Tend To See Stocks Rally More Over The Next 3-12 Months,' Says Expert - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Home Depot, Toll Brothers And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), 8x8 (NASDAQ:EGHT)
- Ekso Bionics announces 1-for-15 reverse stock split
- Ekso Bionics Accepted into NVIDIA Connect Program
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.82 4.01
Годовой диапазон
0.23 5.60
- Предыдущее закрытие
- 3.98
- Open
- 4.00
- Bid
- 3.95
- Ask
- 4.25
- Low
- 3.82
- High
- 4.01
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- 5.33%
- 6-месячное изменение
- 818.60%
- Годовое изменение
- 255.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.