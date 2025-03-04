FiyatlarBölümler
Dövizler / EKSO
Geri dön - Hisse senetleri

EKSO: Ekso Bionics Holdings Inc

4.42 USD 0.03 (0.67%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EKSO fiyatı bugün -0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.25 ve Yüksek fiyatı olarak 4.63 aralığında işlem gördü.

Ekso Bionics Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EKSO haberleri

Günlük aralık
4.25 4.63
Yıllık aralık
0.23 5.60
Önceki kapanış
4.45
Açılış
4.35
Satış
4.42
Alış
4.72
Düşük
4.25
Yüksek
4.63
Hacim
185
Günlük değişim
-0.67%
Aylık değişim
17.87%
6 aylık değişim
927.91%
Yıllık değişim
298.20%
21 Eylül, Pazar