EFC-PA: Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate
A taxa do EFC-PA para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.44 e o mais alto foi 25.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EFC-PA hoje?
Hoje Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate (EFC-PA) está avaliado em 25.46. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 25.43, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFC-PA em tempo real.
As ações de Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate pagam dividendos?
Atualmente Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate está avaliado em 25.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.00% e USD. Monitore os movimentos de EFC-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EFC-PA?
Você pode comprar ações de Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate (EFC-PA) pelo preço atual 25.46. Ordens geralmente são executadas perto de 25.46 ou 25.76, enquanto 4 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFC-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EFC-PA?
Investir em Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate envolve considerar a faixa anual 24.60 - 25.60 e o preço atual 25.46. Muitos comparam 0.32% e 2.00% antes de enviar ordens em 25.46 ou 25.76. Estude as mudanças diárias de preço de EFC-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Ellington Financial Inc.?
O maior preço de Ellington Financial Inc. (EFC-PA) no último ano foi 25.60. As ações oscilaram bastante dentro de 24.60 - 25.60, e a comparação com 25.43 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Ellington Financial Inc.?
O menor preço de Ellington Financial Inc. (EFC-PA) no ano foi 24.60. A comparação com o preço atual 25.46 e 24.60 - 25.60 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFC-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFC-PA?
No passado Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.43 e 2.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.43
- Open
- 25.44
- Bid
- 25.46
- Ask
- 25.76
- Low
- 25.44
- High
- 25.49
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 0.32%
- Mudança de 6 meses
- 2.00%
- Mudança anual
- 2.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4