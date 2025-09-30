CotaçõesSeções
EFC-PA
EFC-PA: Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate

25.46 USD 0.03 (0.12%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EFC-PA para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.44 e o mais alto foi 25.49.

Veja a dinâmica do par de moedas Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Qual é o preço das ações de EFC-PA hoje?

Hoje Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate (EFC-PA) está avaliado em 25.46. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 25.43, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFC-PA em tempo real.

As ações de Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate pagam dividendos?

Atualmente Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate está avaliado em 25.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.00% e USD. Monitore os movimentos de EFC-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EFC-PA?

Você pode comprar ações de Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate (EFC-PA) pelo preço atual 25.46. Ordens geralmente são executadas perto de 25.46 ou 25.76, enquanto 4 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFC-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EFC-PA?

Investir em Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate envolve considerar a faixa anual 24.60 - 25.60 e o preço atual 25.46. Muitos comparam 0.32% e 2.00% antes de enviar ordens em 25.46 ou 25.76. Estude as mudanças diárias de preço de EFC-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Ellington Financial Inc.?

O maior preço de Ellington Financial Inc. (EFC-PA) no último ano foi 25.60. As ações oscilaram bastante dentro de 24.60 - 25.60, e a comparação com 25.43 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Ellington Financial Inc.?

O menor preço de Ellington Financial Inc. (EFC-PA) no ano foi 24.60. A comparação com o preço atual 25.46 e 24.60 - 25.60 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFC-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFC-PA?

No passado Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.43 e 2.00% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.44 25.49
Faixa anual
24.60 25.60
Fechamento anterior
25.43
Open
25.44
Bid
25.46
Ask
25.76
Low
25.44
High
25.49
Volume
4
Mudança diária
0.12%
Mudança mensal
0.32%
Mudança de 6 meses
2.00%
Mudança anual
2.00%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4