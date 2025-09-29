- Обзор рынка
EFC-PA: Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate
Курс EFC-PA за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.44, а максимальная — 25.49.
Следите за динамикой Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EFC-PA сегодня?
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate (EFC-PA) сегодня оценивается на уровне 25.46. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.43, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFC-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate ?
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate в настоящее время оценивается в 25.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.00% и USD. Отслеживайте движения EFC-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции EFC-PA?
Вы можете купить акции Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate (EFC-PA) по текущей цене 25.46. Ордера обычно размещаются около 25.46 или 25.76, тогда как 4 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFC-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EFC-PA?
Инвестирование в Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate предполагает учет годового диапазона 24.60 - 25.60 и текущей цены 25.46. Многие сравнивают 0.32% и 2.00% перед размещением ордеров на 25.46 или 25.76. Изучайте ежедневные изменения цены EFC-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ellington Financial Inc.?
Самая высокая цена Ellington Financial Inc. (EFC-PA) за последний год составила 25.60. Акции заметно колебались в пределах 24.60 - 25.60, сравнение с 25.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ellington Financial Inc.?
Самая низкая цена Ellington Financial Inc. (EFC-PA) за год составила 24.60. Сравнение с текущими 25.46 и 24.60 - 25.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFC-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EFC-PA?
В прошлом Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.43 и 2.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.43
- Open
- 25.44
- Bid
- 25.46
- Ask
- 25.76
- Low
- 25.44
- High
- 25.49
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- 2.00%
- Годовое изменение
- 2.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%