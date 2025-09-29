CotizacionesSecciones
EFC-PA
EFC-PA: Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate

25.46 USD 0.03 (0.12%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EFC-PA de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.44, mientras que el máximo ha alcanzado 25.49.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de EFC-PA hoy?

Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate (EFC-PA) se evalúa hoy en 25.46. El instrumento se negocia dentro de 0.12%; el cierre de ayer ha sido 25.43 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EFC-PA en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate ?

Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate se evalúa actualmente en 25.46. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.00% y USD. Monitoree los movimientos de EFC-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de EFC-PA?

Puede comprar acciones de Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate (EFC-PA) al precio actual de 25.46. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.46 o 25.76, mientras que 4 y 0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EFC-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de EFC-PA?

Invertir en Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate implica tener en cuenta el rango anual 24.60 - 25.60 y el precio actual 25.46. Muchos comparan 0.32% y 2.00% antes de colocar órdenes en 25.46 o 25.76. Estudie los cambios diarios de precios de EFC-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Ellington Financial Inc.?

El precio más alto de Ellington Financial Inc. (EFC-PA) en el último año ha sido 25.60. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.60 - 25.60, una comparación con 25.43 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Ellington Financial Inc.?

El precio más bajo de Ellington Financial Inc. (EFC-PA) para el año ha sido 24.60. La comparación con los actuales 25.46 y 24.60 - 25.60 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EFC-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EFC-PA?

En el pasado, Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.43 y 2.00% después de las acciones corporativas.

Rango diario
25.44 25.49
Rango anual
24.60 25.60
Cierres anteriores
25.43
Open
25.44
Bid
25.46
Ask
25.76
Low
25.44
High
25.49
Volumen
4
Cambio diario
0.12%
Cambio mensual
0.32%
Cambio a 6 meses
2.00%
Cambio anual
2.00%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.