EFC-PA: Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate

25.46 USD 0.03 (0.12%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EFC-PA汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.44和高点25.49进行交易。

关注Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EFC-PA股票今天的价格是多少？

Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate 股票今天的定价为25.46。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为25.43，交易量达到4。EFC-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate 股票是否支付股息？

Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate 目前的价值为25.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.00%和USD。实时查看图表以跟踪EFC-PA走势。

如何购买EFC-PA股票？

您可以以25.46的当前价格购买Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate 股票。订单通常设置在25.46或25.76附近，而4和0.08%显示市场活动。立即关注EFC-PA的实时图表更新。

如何投资EFC-PA股票？

投资Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate 需要考虑年度范围24.60 - 25.60和当前价格25.46。许多人在以25.46或25.76下订单之前，会比较0.32%和。实时查看EFC-PA价格图表，了解每日变化。

Ellington Financial Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ellington Financial Inc.的最高价格是25.60。在24.60 - 25.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate 的绩效。

Ellington Financial Inc.股票的最低价格是多少？

Ellington Financial Inc.（EFC-PA）的最低价格为24.60。将其与当前的25.46和24.60 - 25.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFC-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFC-PA股票是什么时候拆分的？

Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.43和2.00%中可见。

日范围
25.44 25.49
年范围
24.60 25.60
前一天收盘价
25.43
开盘价
25.44
卖价
25.46
买价
25.76
最低价
25.44
最高价
25.49
交易量
4
日变化
0.12%
月变化
0.32%
6个月变化
2.00%
年变化
2.00%
