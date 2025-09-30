- Aperçu
EFC-PA: Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate
Le taux de change de EFC-PA a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.44 et à un maximum de 25.49.
Suivez la dynamique Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EFC-PA aujourd'hui ?
L'action Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate est cotée à 25.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.12%, a clôturé hier à 25.43 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de EFC-PA présente ces mises à jour.
L'action Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate verse-t-elle des dividendes ?
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate est actuellement valorisé à 25.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EFC-PA.
Comment acheter des actions EFC-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate au cours actuel de 25.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.46 ou de 25.76, le 4 et le 0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EFC-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EFC-PA ?
Investir dans Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.60 - 25.60 et le prix actuel 25.46. Beaucoup comparent 0.32% et 2.00% avant de passer des ordres à 25.46 ou 25.76. Consultez le graphique du cours de EFC-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Ellington Financial Inc. ?
Le cours le plus élevé de Ellington Financial Inc. l'année dernière était 25.60. Au cours de 24.60 - 25.60, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.43 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Ellington Financial Inc. ?
Le cours le plus bas de Ellington Financial Inc. (EFC-PA) sur l'année a été 24.60. Sa comparaison avec 25.46 et 24.60 - 25.60 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EFC-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EFC-PA a-t-elle été divisée ?
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.43 et 2.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.43
- Ouverture
- 25.44
- Bid
- 25.46
- Ask
- 25.76
- Plus Bas
- 25.44
- Plus Haut
- 25.49
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 0.12%
- Changement Mensuel
- 0.32%
- Changement à 6 Mois
- 2.00%
- Changement Annuel
- 2.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4