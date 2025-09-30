KurseKategorien
Währungen / EFC-PA
Zurück zum Aktien

EFC-PA: Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate

25.46 USD 0.03 (0.12%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EFC-PA hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.44 bis zu einem Hoch von 25.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EFC-PA heute?

Die Aktie von Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate (EFC-PA) notiert heute bei 25.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.43 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von EFC-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EFC-PA Dividenden?

Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate wird derzeit mit 25.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFC-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich EFC-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate (EFC-PA) zum aktuellen Kurs von 25.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.46 oder 25.76 platziert, während 4 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFC-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EFC-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate müssen die jährliche Spanne 24.60 - 25.60 und der aktuelle Kurs 25.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.32% und 2.00%, bevor sie Orders zu 25.46 oder 25.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFC-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?

Der höchste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.60. Innerhalb von 24.60 - 25.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.43 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?

Der niedrigste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.46 und der Spanne 24.60 - 25.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFC-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EFC-PA statt?

Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.43 und 2.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.44 25.49
Jahresspanne
24.60 25.60
Vorheriger Schlusskurs
25.43
Eröffnung
25.44
Bid
25.46
Ask
25.76
Tief
25.44
Hoch
25.49
Volumen
4
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
0.32%
6-Monatsänderung
2.00%
Jahresänderung
2.00%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4