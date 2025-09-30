- Übersicht
EFC-PA: Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate
Der Wechselkurs von EFC-PA hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.44 bis zu einem Hoch von 25.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EFC-PA heute?
Die Aktie von Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate (EFC-PA) notiert heute bei 25.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.43 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von EFC-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EFC-PA Dividenden?
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate wird derzeit mit 25.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFC-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich EFC-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate (EFC-PA) zum aktuellen Kurs von 25.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.46 oder 25.76 platziert, während 4 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFC-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EFC-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate müssen die jährliche Spanne 24.60 - 25.60 und der aktuelle Kurs 25.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.32% und 2.00%, bevor sie Orders zu 25.46 oder 25.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFC-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?
Der höchste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.60. Innerhalb von 24.60 - 25.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.43 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?
Der niedrigste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.46 und der Spanne 24.60 - 25.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFC-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EFC-PA statt?
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.43 und 2.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.43
- Eröffnung
- 25.44
- Bid
- 25.46
- Ask
- 25.76
- Tief
- 25.44
- Hoch
- 25.49
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 2.00%
- Jahresänderung
- 2.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4