EFC-PA: Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate

25.46 USD 0.03 (0.12%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EFC-PA ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.44 e ad un massimo di 25.49.

Segui le dinamiche di Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EFC-PA oggi?

Oggi le azioni Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate sono prezzate a 25.46. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 25.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EFC-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate pagano dividendi?

Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate è attualmente valutato a 25.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EFC-PA.

Come acquistare azioni EFC-PA?

Puoi acquistare azioni Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate al prezzo attuale di 25.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.46 o 25.76, mentre 4 e 0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EFC-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EFC-PA?

Investire in Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate implica considerare l'intervallo annuale 24.60 - 25.60 e il prezzo attuale 25.46. Molti confrontano 0.32% e 2.00% prima di effettuare ordini su 25.46 o 25.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EFC-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ellington Financial Inc.?

Il prezzo massimo di Ellington Financial Inc. nell'ultimo anno è stato 25.60. All'interno di 24.60 - 25.60, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ellington Financial Inc.?

Il prezzo più basso di Ellington Financial Inc. (EFC-PA) nel corso dell'anno è stato 24.60. Confrontandolo con gli attuali 25.46 e 24.60 - 25.60 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EFC-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EFC-PA?

Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.43 e 2.00%.

Intervallo Giornaliero
25.44 25.49
Intervallo Annuale
24.60 25.60
Chiusura Precedente
25.43
Apertura
25.44
Bid
25.46
Ask
25.76
Minimo
25.44
Massimo
25.49
Volume
4
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
0.32%
Variazione Semestrale
2.00%
Variazione Annuale
2.00%
