EFC-PA: Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate
Il tasso di cambio EFC-PA ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.44 e ad un massimo di 25.49.
Segui le dinamiche di Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EFC-PA oggi?
Oggi le azioni Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate sono prezzate a 25.46. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 25.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EFC-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate pagano dividendi?
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate è attualmente valutato a 25.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EFC-PA.
Come acquistare azioni EFC-PA?
Puoi acquistare azioni Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate al prezzo attuale di 25.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.46 o 25.76, mentre 4 e 0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EFC-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EFC-PA?
Investire in Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate implica considerare l'intervallo annuale 24.60 - 25.60 e il prezzo attuale 25.46. Molti confrontano 0.32% e 2.00% prima di effettuare ordini su 25.46 o 25.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EFC-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ellington Financial Inc.?
Il prezzo massimo di Ellington Financial Inc. nell'ultimo anno è stato 25.60. All'interno di 24.60 - 25.60, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ellington Financial Inc.?
Il prezzo più basso di Ellington Financial Inc. (EFC-PA) nel corso dell'anno è stato 24.60. Confrontandolo con gli attuali 25.46 e 24.60 - 25.60 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EFC-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EFC-PA?
Ellington Financial Inc 6.750% Series A Fixed-to-Floating Rate ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.43 e 2.00%.
- Chiusura Precedente
- 25.43
- Apertura
- 25.44
- Bid
- 25.46
- Ask
- 25.76
- Minimo
- 25.44
- Massimo
- 25.49
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 0.32%
- Variazione Semestrale
- 2.00%
- Variazione Annuale
- 2.00%
